苗栗天后宮天上聖母塑像等5組9件文物 通過古物審議

苗栗縣文化觀光局上午進行今年首次苗栗縣古物審議會，苗栗天后宮共有5組共9件古物獲審議通過，包括「天上聖母、宮娥、千順將軍泥塑組像」、「至哉坤元」等3塊匾額及翹頭公案通過古物審查，為苗栗縣文化資產保存再增添能量。

苗栗縣文觀局長林彥甫指出，今天審議的5組古物包括苗栗天后宮「天上聖母、宮娥、千順將軍泥塑組像」一組5件及「至哉坤元匾」、「賜福平康匾」、「恩普海甸匾」及「書卷式翹頭公案」，先前獲審議委員建議列為一般古物，今天通過審議確認。

獲審議通過的5組9件古物，其中「天上聖母、宮娥、千順將軍泥塑組像」，審議委員認為形體優美溫文嫻雅，雍容而不失秀逸，粧飾華麗但自然適度，開相神韻、身形比例、線條布局都呈現高度審美觀，具稀少性及藝術性；這組造像完成於1950年代初，為著名客籍福州派泥塑妝佛大師彭木泉所作。

聖母與宮娥造像面容溫婉嫻雅，身形比例協調，千順將軍相貌威嚴，身形魁武壯碩，姿態生動，泥塑及粉線工藝精湛細緻，極具時代特色；彭木泉上承福州渡台佛師林福清，下啟林增桶藝師，他的作品可視為20世紀中葉台灣中部客籍福州派泥塑妝佛工藝之代表。