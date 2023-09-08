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里民傻眼！苗縣府公告標售土地公廟、活動中心土地

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
位在通霄鎮的城北里一座土地公廟及城北社區活動中心，因土地產權不明，縣府依法將辦理公開標售作業。記者吳傑沐／攝影
位在通霄鎮的城北里一座土地公廟及城北社區活動中心，因土地產權不明，縣府依法將辦理公開標售作業。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣政府日前公告第26批第1次地籍清理未能釐清權屬土地，將代為標售，其中一筆位在通霄鎮城北里土地上有一間土地公廟及城北社區活動中心，消息傳出令人傻眼，地方里民憂心忡忡，昨由里辦公室緊急向縣府申請暫緩標售作業，同時將成立管理委員會補登地宮廟，釐清產權因應。

縣府地政處指出，此次縣內各鄉鎮地籍清理公告標售的產權不明土地共有37筆，公告標售日期從8月30日至11月30日止，預計12月15日上午10點起在縣府地政處會議室辦理公開標售；當中通霄鎮土城段515-1地號，面積約1300餘平方公尺，原以「福德祠」登記，於法不符，已列管超過15年，才會辦理公開標售。依行政裁量權，地方可先向民政處以「管理委員會」補登記為合法宮廟，才能同意暫緩標售作業。

城北里長詹春旺說，該地號土地，於民國74年蓋有土地公廟一座，是城北及城南二里之宗教信仰中心，每年皆於廟前廣場舉辦傳統祭祀活動；同一筆地號土地產權還有城北活動中心，標售作業將嚴重影響里民活動場所及宗教信仰重心，盼縣府能同意暫緩標售該筆土地，以解民瘼。

他說，土地公廟土地產權問題，早期是由發展協會處理，但後來不了了之，也沒人重視，直到這幾天土地公廟貼出土地公開標售公告，里民才發現事情大條了，目前將依法先成立管理委員會，向民政處申請登記成為合法宮廟，再辦理產權登記事宜。

土地公 信仰 苗栗縣

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