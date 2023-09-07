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物價飛漲！桃園龍山國小重建經費增至2.4億終動工

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市桃園區龍山國小春風樓重建工程2度流標，地方和中央持續增加工程經費至2.4億，終成功發包，並在今天舉辦動土典禮。記者朱冠諭／攝影
桃園市桃園區龍山國小春風樓重建工程2度流標，地方和中央持續增加工程經費至2.4億，終成功發包，並在今天舉辦動土典禮。記者朱冠諭／攝影

桃園市桃園區龍山國小春風樓老舊，2年前原已核定斥資1.4億元進行拆除重建工程，但碰上疫情物價飛漲2度流標，遲遲無法發包。地方和中央持續增加工程經費至2.4億，近期終成功發包，並在今天舉辦動土典禮。市府工務局表示，原地將重建1棟地上4層的教學大樓及1棟活動中心，預計2025年5月完工。

龍山國小春風樓老舊且沒有建照、使照，2021年拍板斥資1.4億元拆除重建，經費由中央補助80%、市府自籌20%，原定去年發包，卻因疫後物價持續上漲，導致工程2次流標。後續工程經費調整為2.4億元，由教育部補助約1億6132萬元，市府負擔7868萬元，今年6月終於順利發包。

而工程原計畫原地興建一棟包含地下停車場、幼兒園及專科教室的多功能建築，經重新設計，改為重建1棟地上4層的教學大樓及1棟活動中心。

工務局長汪在宙表示，整建工程基地面積約2萬358平方公尺，教學大樓1至2樓為幼兒園，3至4樓為國小使用，活動中心棟則包含多功能體育場、舞台、休息室、中控室及機電空間，並於戶外增設11席汽車停放空間，工程預計2025年5月完工。

市長張善政表示，春風樓已有50年歷史亟需重建，但最近萬物齊漲，幾乎所有公共工程都面臨無法發包困境，如今透過市府追加預算順利發包，可說是好事多磨，除了教學大樓，未來活動中心完工後附近里民可充分使用，市府也會緊盯廠商施工進度，盼如期如質完工。

長期協助此案的立委萬美玲直言，此案推動過程困難，前市府因經費不足，原希望學校趕快以3900萬元興建幼兒園，後續好不容易獲國教署補助興建，卻碰上物價飛漲，沒辦法如期發包，所幸如今終於招標出去，呼籲市府務必要如期完工，以免物價又漲；龍山國小近年人口稠密，也希望周邊通學步道可以趁工程期完成，保障學生安全。

桃園市桃園區龍山國小春風樓重建工程2度流標，地方和中央持續增加工程經費至2.4億，終成功發包，並在今天舉辦動土典禮。記者朱冠諭／攝影
桃園市桃園區龍山國小春風樓重建工程2度流標，地方和中央持續增加工程經費至2.4億，終成功發包，並在今天舉辦動土典禮。記者朱冠諭／攝影

幼兒園 桃園 疫情

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