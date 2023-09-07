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竹縣議員范振龍 判遞補當選無效

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

新竹縣湖口鄉議員陳德木今年5月因現金買票遭法院宣判當選無效，並由國民黨籍「落選頭」范振龍遞補，檢方隔天即以范也涉現金行賄，提起當選無效之訴，新竹地院審理認為，范有交付賄賂行為，依選罷法規定不得遞補當選，判范遞補當選無效，范仍可上訴，民事二審定讞預計半年內出爐。

范振龍因身陷賄選官司，先前遞補時表示「一切尊重司法，現在一心為民服務，訴訟一切交由律師處理」。

判決指出，范振龍曾任新竹縣新湖羽球協會理事長，為求當選縣議員，請託8名會員和友人以2千元至1萬2元不等的現金買票，新竹地院依選罷法交付賄賂罪判刑2年、緩刑5年、褫奪公權4年。

檢方不服一審判決提起上訴，高等法院審理斥范振龍賄選，嚴重破壞選舉制度，上周撤銷改判3年2月徒刑、褫奪公權4年，可上訴三審。

中央選委會今年5月30日公告范振龍遞補陳德木遺缺，但因范振龍有現金買票行為，檢方隔天再依選罷法規定，對范振龍提起當選無效之訴。新竹地院審理認為，范有交付賄賂行為，依選罷法規定本即應受當選無效宣告，自不得遞補當選，判決范遞補當選無效。

新竹縣議會指出，范振龍遞補無效案民事庭一審剛宣判，仍可上訴，刑事選罷法部分也還在審理，只要民、刑事其一確定有罪或當選無效，湖口鄉將再辦議員遞補作業，預料由國民黨籍的陳栢誠遞補。

當選無效 新竹 選罷法

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