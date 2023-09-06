林口長庚「捕捉希望」攝影展 癌友：愛自己長出新力量

林口長庚紀念醫院關注癌友及家屬的身心靈照護，2014年起辦理癌友關懷系列包含歌唱、才藝比賽，2020年因新冠肺炎疫情調整為短片及攝影比賽至今，期盼透過影像的傳遞，鼓舞更多夥伴積極抗癌不放棄。

林口長庚今天表示，今年由癌症希望基金會舉辦第9屆「捕捉希望」數位攝影比賽，253件參賽作品分癌症病友組、病患親友組、醫療團隊組，最後選出共25幅得獎作品，6月起在全台10家醫院巡迴展出，希望藉由攝影展鼓勵與癌同行的人透過按下快門記錄這些生命故事，傳遞動人的勇氣與希望；相信各類型的藝文或交流活動可以幫助癌友抗癌。

巡迴展9月到林口長庚紀念醫院展出，作品中有許多感人至深、充滿勇氣和希望的故事，讓民眾看到生命堅韌和光芒。 林口長庚醫院副院長林永昌說，罹癌不是生命旅程的終點，治療所帶來的不適，往往需要心理的轉念跟調適，好的醫療可以治療疾病，有適當的休閒嗜好可以促進身心康復，攝影就是很好的選擇。

癌症希望基金會董事長王正旭也表示，「捕捉希望」攝影比賽期盼鼓勵記錄生命中的感動時刻，不論是抗癌的孤獨艱辛、親友的相依相守，亦或醫病間的互信陪伴，都經由一幀幀照片娓娓道來，傳遞最動人的勇氣與希望。

獲得癌友組佳作的劉碧芬2016年確診乳癌二期，在林口長庚醫療團隊一年細心治療與照顧之後，如今只需要定期追蹤，經過病痛的洗禮，她有了新的體悟「把握當下，當自己時間的主人，做自己想做的事」。

偶然的機會下，劉碧芬看到一根樹幹上的拉繩緊緊融入樹幹，繩子是外來物，但樹幹包容著它，這個畫面激勵著碧芬，期許自己也能像此樹一樣，接納腫瘤成為身上的一部分且和平共處，學習樹木的強大自癒力量，她認為「雖然我們的身體是很複雜的結構，但是我們生病後也有自我修復的能力，好好愛自己，一定會長出新的力量」 。