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苗栗產官學成立客家事務推動委員會 縣長鍾東錦任召集人
苗栗縣政府為有效推動客家整體發展及推展客語為通行語等，特別設立苗栗縣客家事務推動委員會並於今天首度召開工作會報，盼落實客委會「推動客語為通行語計畫」及「地方客家發展計畫」，會中廣納委員意見作為推動客家事務政策及作法的參考，希望打造「客家就係生活，生活就係客家」的當靚苗栗。
第一屆委員會由縣長鍾東錦擔任召集人、副縣長鄧桂菊與秘書長陳斌山為副召集人、文化觀光局長林彥甫任執行秘書，委員有陳裕美、謝美桃、鄭榮興、張維安、徐煥昇、黃琇苓及縣府各局處長。
縣府指出，苗栗縣客家事務推動委員會成立後，除持續勵行推廣客語普及化、建立客語友善環境外，也針對促進客庄經濟、藝文發展、文化歷史保留及推動客語社區等方面，邀產官學界及縣府單位主管召開工作會報聽取意見，攜手推動地方客家發展。
鍾東錦表示，苗栗縣「106至107年推動客語整體發展」及「108至111年推動客語為通行語」執行成效，都獲客委會評核優等佳績，連續5年都是全國「打頭名」，今年將依客委會112年推動客語為通行語成效評核指標、苗栗縣客家發展計畫，訂定各單位執行具體措施及目標，委員意見將錄案研議辦理，期望產官學攜手共下煞猛打拚， 讓大家「以客家人為榮、以講客為傲」，共創靚靚个苗栗。
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