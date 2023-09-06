桃捷滲眉埤北機廠改善土壤用汙泥 市府駁絕對沒有

桃園市議員朱珍瑤昨天抨擊前市府，改善滲眉埤汙染做為捷運綠線北機場用地過程，環保局與捷工局缺乏橫向聯繫，導致整治經費多花數億元冤枉錢，並質疑環保局改善汙染時引入13.6萬噸砂石場的汙泥，間接讓砂石業者省了10億元處理費。捷工局、環保局都今天再反駁，絕對沒有引進汙泥，市府和工程的專業營建管理（PCM）不可能對汙泥視而無見，更不可能放行進滲眉埤現場。

朱珍瑤指出，市府提供的公文資料顯示，整治滲眉埤是依據107年10月8日向市長做專案報後，決議由捷工局委由環保局代辦改善汙染工程，當時經費預估1.31億元（完工總經費約1.38億元）環保局代墊，捷工局於108、109分兩年編經費支應，因此雙方未訂定工程契約，加上缺乏橫向聯繫，說好聽是分工，但是這樣卻造成不能在改善被染汙土方的階段，就以未來北機廠需要的地基規格施工，等於各做各的，捷工局接手後，必須增加6至8億元用水泥和現場土方攪拌，達到強化地基的效果。

朱珍瑤表示，滲眉埤有10.8公頃受汙染，環保局用耕犁法引入30萬噸土方改善，不過有13.6萬噸並非來自公共工程，她接到陳情質疑是砂石場的無機汙泥，也就是含有高分子混凝劑的廢料，這些廢料依法各砂石場都必須申報去處，13.6萬噸要付給可處理機構約10億元，卻被當做乾淨土賣給環保局。

環保局上午反駁朱珍瑤的指控，強調從頭到尾都沒進汙染，得標廠商向砂石廠買的是「產品」，符合進場的土方，絕不是汙染，更不可能用汙泥和現場的土方攪拌。另外，進場的土方含水率35％以下是依據過去農地整治的標準，108年5月動工隔年底完成，資料顯示進場土方平均含水量低於20％。

環保局說明，改善滲眉埤土壤期間每輛進場的車輛都會有3至5個檢查點，包括有無垃圾、廢棄物和顏色，而且有PCM專案公司負責監督，109年2月有公共工程的土方車輛進場，當時被發現有鋼筋等可回收的建材，研判是源頭未落實篩檢，當時被擋下來要求離開，地方上一度傳是汙泥議員也到場了解，但並非汙泥。

捷工局表示，滲眉埤北機廠地基強化工程已完成約60%，就是用水泥攪拌現場的土方，挖掘深度4至6公尺不等，如果有汙泥很容易分辨，但是動工至今並沒有發現汙泥。當初因為滲眉埤遭汙染，必須先處理完成後解除列管才能做北機廠地基工程，因此市府專案報告會議上決議環保局先負責改善土壤。

按朱珍瑤質疑滲眉埤改善工程引入汙泥的說法，依照環保署過去提供桃園地檢署協助辦案的資料，廢棄物處理機構對無機性污泥處理收費標準平均價格每公噸7250元，13.6萬噸處理費約10億元；意思是砂石場業者該花10億元送機構處理的無機汙泥，卻能賣給環保局回填滲眉埤賺錢。無機汙泥保水性高形同爛泥巴，當然沒辦法達到捷工局要求回填土方含水10%以下的標準，更不用談可以供北機廠工程強化地基。