竹北東海萊姆園築夢 園主有機栽培、開放園區參觀

新竹縣竹北市西區東海萊姆園以有機栽培種植，不使用農藥、除草劑及化學肥料，73歲的園主曾文增與妻子守護園區，生產萊姆果，除讓遊客預約入園體驗DIY和採果外，大部分加工製作萊姆醋、萊姆片或萊姆汁，他的兒子也與外界分享父親的栽種成果，多前年在台北創業開現榨萊姆汁飲料店，獲得不少部落客推薦，一舉闖出名號。

走入位於竹北濱海地區的東海萊姆園，園內種植許多蔬果，由於海邊風大，除了降低萊姆樹的高度外，也種了許多肉桂樹擋風，園區長年開放，萊姆市佔率不到檸檬的十分之一，雖不普及，但較檸檬溫和且酸性不強，接受度高，吸引許多專程來購買的老顧客，有民眾找到此園區相當高興，讓曾文增感動「看到辛苦種植的萊姆被肯定，非常開心。」

曾文增從84年投入萊姆種植，當年到友人家看到萊姆，隨後要了兩顆苗種植，多年來逐步擴大到一百多顆，強調不用農藥、除草劑、化學肥料，吃起來最安心，長年與天牛病蟲害對抗，每棵萊姆樹都有賴細心照料。

曾文增所種植的萊姆樹約成人身高一半，他長期低頭蹲跪在萊姆樹下，以塑膠布包萊姆樹，隔絕天牛產卵，每天都要細細查看，有機栽培得靠人力，他笑說「一天到晚就是防蟲和割草，非常忙碌。」

5年前起，有些旅遊團會專程到東海萊姆園參觀，近期新竹縣唯一擁有農村風光和濱海景觀的竹北市水月休閒農業區，20多家業者攜手合作，祭出4條半日特色遊程，其中一站是東海萊姆園農遊趣，體驗萊姆醋DIY食農教育。曾文增將萊姆做成萊姆醋、萊姆片或萊姆汁，讓大眾有機會接觸它。

曾文增喜歡向民眾導覽園區，介紹管理栽培的技術與心路歷程，分享農家的生活樂趣。有民眾帶著幼兒前去，小孩能平視看著萊姆樹，以及看見園區內的雞鴨悠遊自在走路，直呼好玩。曾文增在園區內也種植許多水果，包含龍眼、火龍果、香蕉等，近期更接待國中生到園內分享職人職業文化，民眾可預約到園區參觀。

談起竹北市水月休閒農業區，曾文增認為竹北有休閒發展的潛力，從前市長何淦銘開始規劃，建立水月橋、公園，加上西區有60多公頃的烏魚養殖區，非常適合發展休閒，也期望新任市長鄭朝方能繼續推動，讓西區的農漁民都有好的生計，民眾享受體驗食農教育。