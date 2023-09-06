南庄花卉節「走慢時光」主題裝置藝術 獲國際設計大獎

交通部觀光局參山國家風景區管理處今年5月在獅頭山風景區南庄舉辦的2023南庄花卉節，以「走慢時光」為主題設計5組裝置藝術，最近獲得美國「繆思設計大獎」概念設計項目的最高榮譽「鉑金獎」，為南庄國際慢城再添殊榮。

參山處長曹忠猷表示，美國繆思設計大獎（Muse Design Awards） 9月1日在官網公布得獎名單，2023南庄花卉節獲得鉑金獎最高殊榮，花卉節以永續精神為核心，結合了社區美化、地方共創、綠色長照、地方特色文化等多重元素，以「走慢時光」為主題，將巷弄比擬為旅人的繪本，與地方長照單位的老人、在地工藝家以及社區居民進行共同創作，獲得評審青睞，參山處將持續打造南庄巷弄美學，發展更多結合地方組織文化創作的可能性。

參山處指出，參山轄區的獅頭山風景區從新竹到苗栗橫跨2個縣市共5個鄉鎮，擁有相當多觀光資源，豐富的自然生態，獨特的人文風情及地方文化，歡迎民眾前來一同體驗獅頭山的多元風情及四季；接下來10月21日將在苗栗頭份市斗煥國小舉行「2023參山騎旅單車嘉年華」活動，參加車友將抽出總價值10萬元的好禮，大獎包含美利達單車等好禮，歡迎踴躍報名。