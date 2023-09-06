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航空城未見設校 地方憂無校可讀

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

桃園航空城計畫重建範圍內有文教用地，但尚無設校規畫，地方憂心家園重建後，孩子要到外地念書，相當不便，呼籲市府超前部署。教育局昨回應，為避免設校後沒人讀，預估2027年或2028年當地人流穩定後，才會衡量適當的設校時機，期間則會密切掌握當地狀況，保障學生權益。

航空城計畫預定明年11月起全區動工，徵收區內的竹圍國小將遷至竹圍國中校區，圳頭、后厝、沙崙、陳康4所國小預定明年4月停招、7月31日前廢校。後續多數學生將轉往大園國小、菓林國小等校就讀。

由於安置住宅預估最快明年底前完工，地方已憂心，家園重建後恐面臨無校可讀窘境。議員徐其萬說，居民迫於無奈轉學，與此同時市府卻未在重建範圍內規畫新校，一所學校從規畫、上網發包、編預算再到設計發包，至少要2年，未來居民搬回後，恐怕當地連一所學校都沒有，難道又要到外地就讀？

「公設要先投入，人民再群聚。」議員游吾和說，以青埔地區為例，近年人口移入多，卻僅有1所青埔國中，校舍不足已讓當地孩子難就近上學，有此前車之鑑，市府針對航空城應先做好校舍規畫，免得居民搬回安置住宅、安置街廓後，學生卻要到外地讀書，犧牲就學權益。

教育局教育設施科長鍾佳惠表示，提早規畫雖立意良善，不過目前航空城點地、配地作業還沒完成，少子化趨勢下，市府仍須考量周邊人口和社區發展情況，才能避免超量設計，「否則學校蓋好，可能面臨沒人就讀的狀況。」

鍾佳惠說，依據開發預定期程，教育局在計畫區安置街廊、安置住宅預留文中小用地設置航空城中小學，今年已交由竹圍國中兼辦籌備，預估2027、2028年人流穩定後，會再視當地人口進駐情形，規畫設校作業。

航空城 教育局

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