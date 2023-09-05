教養院月餅禮盒賣不到往年一半 苗縣府賣力行銷
中秋節在即，苗栗縣幼安教養院師生手作月餅禮盒，銷售不到往年一半，縣政府認購500盒，縣長鍾東錦等人今天代言行銷，拋磚引玉呼籲民眾支持，應節又做公益愛心。
幼安教養院訓練院生一技之長，每年中秋月餅禮盒的銷售收入，占烘焙坊總收入5成，作為營運收入主要來源，距離中秋節還不到1個月，今年訂購還不到往年一半，師生期盼訂單進來，肯定他們的努力。
幼安月餅禮盒主打綠豆椪、鳳梨酥、地瓜餅、蛋黃酥，值得一提的蛋黃酥，使用傳統工法製作餅皮、皮薄香酥，特調減糖紅豆餡包裹古法釀製的鹹蛋黃鹹甜順口，預計籌募1500盒，送至弱勢家庭，專線電話037-338180轉128。
今天幼安月餅發表會，鍾東錦、縣議員楊明燁、徐筱菁、苗栗市民代表會主席陳仁杰，及國際生命線總會長陳宗聖、民眾黨中央委員馮啟彥等人到場，鍾東錦並化身烘焙廚師，DIY製作地瓜餅代言，縣府並在優先採購平台，購買300盒，再碼買202盒，拋磚引玉呼籲民眾踴躍認購。
鍾東錦表示，幼安協助解決很多家長的特殊幼童教養問題，呼籲踴躍認購，應節做愛心公益，也給院生溫暖，他家中有智能不足的胞妹，每周一定會抽空回南庄老家聊天，讓妹妹多講話，他深刻體會特殊家庭家長的憂心和辛勞，也感謝幼安團隊對院生的照顧。
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