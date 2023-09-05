苑裡「鬼門關夜市」不喊停 市場重建自救會接手續辦

苗栗縣苑裡鎮「鬼門關夜市」昨市場委員會喊停辦，引發地方反彈聲浪，但今天下午苑裡百年老市場災後重建自救會正式申請路權通過接手續辦，可說是峰迴路轉；會長鄭暉煌表示，將偕同苑裡掀海風青年攜手合作，希望能打造一個示範性的環保夜市。

鄭暉煌指出，每年農曆7月29日的大夜市已成為地方傳統習俗特色，苑裡市場委員會昨發公告因擔心發生人群推擠踩踏意外，而攤商數量太多也難以管控等因素宣布停辦後，消息一出，震撼地方，各界均希望能有機會續辦下去。

為了避免傳統文化與特色消失，所以自救會今天上午緊急向鎮公所申請路權，範圍為天下路與為公路段，並銜接至建國路到世界路，且午後已通過並繳納5萬元保證金。

鄭暉煌說，除了保持傳統，也希望讓苑裡年度特色夜市更環保與安全，屆時會設置緊急救護站，以及設置滅火器以及投保公共意外險等，屆時也會請攤商向遊客與逛夜市民眾宣導垃圾不落地，做好資源回收、垃圾分類等，也會多設置垃圾桶。

至於清潔費與公共意外險部分，將會向攤商收取500元費用，多於收入將會捐給鎮公所急難救助用，並會公布相關收支明細。