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竹北國稅局今舉辦頒獎典禮 表揚9家年度績優營業人

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
北區國稅局竹北分局表揚112年度績優營業人，北區國稅局竹北分局長俞必勤(前排左3)和獲獎績優營業人代表合影。圖／竹北分局提供
北區國稅局竹北分局表揚112年度績優營業人，北區國稅局竹北分局長俞必勤(前排左3)和獲獎績優營業人代表合影。圖／竹北分局提供

為獎勵開立統一發票及積極配合政策使用電子發票，財政部北區國稅局竹北分局今天舉辦頒獎典禮，竹北分局轄區的營業人有27290家，今年獲獎的績優營業人計9家，竹北分局分局長俞必勤公開表揚，感謝績優營業人積極配合，能夠脫穎而出獲獎，相當不容易。

俞必勤今天代表財政部頒發獎盃公開表揚，也代表北區國稅局長李怡慧致贈臺華窯與藝術家張克齊聯名合作「臺灣藍鵲長尾陣」玉壺春瓷瓶，以國鳥臺灣藍鵲為主題圖飾，象徵績優營業人尊榮顯赫，讚譽績優營業人厚實國家財政的貢獻，並祝福績優營業人富貴長紅，商機無限。

竹北分局說明，財政部近年為達成「提升政府理財效能支應政府施政需求」的使命，基於簡政便民施政原則，持續進行各項財政興革措施，以達優化稅制稅政及維護租稅公平等施政目標。績優營業人開立統一發票，依法申報納稅增裕庫收足堪表率，值得嘉許及表揚，以表彰其納稅榮譽。此外，積極配合政府政策使用電子發票之營業人，恪盡社會責任響應節能減碳政策，除提升企業效能及降低營運成本，更帶動我國經濟發展，提升國際競爭力，特予表揚。

竹北分局進一步說明，設籍竹北分局轄區之營業人有27290家，112年度獲獎之績優營業人計9家，獲獎率為萬分之3，能夠脫穎而出獲獎，相當不容易。今年度該轄區獲獎之營業人有文具大王企業社、艾比百貨、金永瀚科技、旺矽科技、特諾本科技、雷泰光電、雍智科技、遠東百貨竹北分公司、擎昊科技等9家企業。

竹北分局指出，得獎績優營業人3年內將享有專櫃受理營業稅申報、專人協助解決或指導有關稅務法令及實務問題、由稽徵機關主動提供新頒賦稅釋令、法規修正及各項稅務訊息、如期辦理營利事業所得稅結算申報並繳清稅款者，除經人檢舉或涉嫌逃漏稅外予以書面審核，及免列入營利事業所得稅及營業稅選案查核對象等多項獎勵措施。

竹北分局分局長俞必勤公開表揚，感謝績優營業人積極配合，能脫穎而出獲獎，相當不容易。圖／竹北分局提供
竹北分局分局長俞必勤公開表揚，感謝績優營業人積極配合，能脫穎而出獲獎，相當不容易。圖／竹北分局提供

統一發票 電子發票 藍鵲

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