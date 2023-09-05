1秒刷卡上下班 新竹縣政府9月起啟用臉部辨識差勤

新竹縣政府9月起導入臉部辨識差勤設備，相較以往電腦桌機打卡方式更快速便利，以往縣府員工需在辦公室等待電腦開機，再登入系統完成打卡，需耗費3至5分鐘不等，最新人臉辨識系統在1秒內即可完成打卡，且縣府出入口均有設置，讓智慧科技治理更進一步。

新竹縣政府指出，臉部辨識打卡系統自9月起全面導入新竹縣政府，府內各出入口均有設置臉部辨識打卡設備，無論員工自哪個出入口進出均可使用，十分便利，系統也會同步將出勤資料自動匯入差勤管理系統，有效提升差勤管理。

新竹縣政府表示，目前臉部辨識打卡系統共10台，預估單日使用人次平均為600人次，透過人臉辨識技術結合線上差勤系統，整合打卡作業及差勤紀錄，可即時掌握人員出缺勤資訊，並透過設備安全性及數據加密處理，有效強化資訊安全。

新竹縣長楊文科表示，他上任後逐步打造新竹縣為現代化、智慧化城市，讓縣民感受智慧城市的便利與美好，未來也將持續推動各項智慧建設，並且將最新科技與創新，應用在簡政便民的事務，讓縣民充分感受到智慧城市的便利與美好，落實新竹縣科技首都、智慧城市等願景。