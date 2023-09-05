全國產後憂鬱盛行率近10％ 桃衛生局多元諮詢還可抽禮券

桃園市衛生局今年5月10日啟動產後憂鬱心理諮商計畫，鼓勵產後婦女積極參與憂鬱傾向評估，並能適時尋求專業協助，今天再加碼「防鬱溫度計，產後愛注意」禮券抽獎活動，只要設籍桃園市產後6個月內婦女，10月31日前完成產後憂鬱傾向評估即可參加抽獎，總獎金20萬元預計抽出26名幸運媽媽，其中最高獎5萬元禮券，詳情請見桃園市政府衛生局臉書Facebook公告，產後憂鬱傾向評估網址https://reurl.cc/qLye9g。

衛生局指出，女性懷孕期間及生產後的心理健康問題往往容易被忽視，根據衛福部國民健康署資料，產後憂鬱症盛行率約1成，通常出現於產後6周內，症狀會持續數周至數個月。產後婦女們除了經歷生產過程的痛苦，可能因為角色變換、生活壓力及內分泌改變，在產後3至4天出現情緒低落或心情不穩定的現象，通常屬於暫時性症狀，若症狀持續超過2星期，憂鬱、情緒低落、脾氣暴躁、疲憊、失眠，常有罪惡感或無價值感；飲食障礙、容易流淚、無法專心、對周遭生活及喜歡的事物失去興趣或常覺得無法應付生活；覺得自己無法照顧好嬰兒等情形，嚴重者甚至有自殺的想法，建議即時尋求專業人員協助。

衛生局表示，「產後憂鬱心理諮商計畫」提供產後憂鬱傾向評估、心理諮商及中醫診療服務，希望幫助產後婦女多關心覺察自我心情變化，在忙於照顧孩子的同時，也要記得照顧自己，適時向親友傾訴或尋求專業人員協助一齊對抗產後憂鬱症。本人或配偶設籍本市6個月內產後婦女，歡迎線上預約產後憂鬱心理諮商計畫服務https://reurl.cc/Ovdy7v，或直接撥打桃園市社區心理衛生中心專線（03）3325880由專人服務；如另有電話協談需求，可撥打衛福部免費安心專線1925（依舊愛我）諮詢解決心理上的困擾。