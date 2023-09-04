未舉行記者會、僅發新聞稿宣布竹市副市長人事異動 蔡麗清回應了

新竹市政府今天上午未舉行記者會、也未由發言人說明，僅透過群組發出新聞稿，宣布副市長蔡麗清人事異動，9月11日生效，市長高虹安隨即市府局處首長出訪日本，直到8日才返國主持要召開的棒球場工程體檢會；蔡麗清擔副市長短短8個多月，引發熱議，她在臉書發文指出「我很好」、「後會有期，期待再相逢」。

高虹安曾在去年12中公布市府第一波小內閣人事名單，找來高檢署檢察官蔡麗清出任新竹市副市長，因新竹棒球場先前因工程缺失問題引發關注，蔡也於今年2月擔任市府新竹市立棒球場工程體檢會召集人，如今蔡的離去令外界訝異。市府說，之後棒球場工程體檢會召集人將改由市長高虹安擔任。

蔡麗清今天中午在臉書發文指出「我很好。此時正值海葵颱風襲台之際，雖然風雨已稍減弱，但仍有多起災情傳出，麗清心中惦念的只有廣大新竹市民福祉，期盼風雨能趨於平靜，並祝福市民平安，所有關心我的夥伴丶友人及各界人士都健康順心，後會有期，期待再相逢。」

蔡麗清將離開市府，消息震撼地方，民進黨新竹市議員楊玲宜指出，蔡麗清的離開恐與市長高虹安個性有關；時代力量議員林彥甫認為，此時更換副市長確實容易引人懷疑，如一審判刑有罪，則將由副市長代理，因此，副市長的人選格外重要；國民黨議員陳慶齡則說，蔡非常盡責，應是想回歸檢方專業，才會離開。