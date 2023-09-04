桃園公費九價HPV疫苗9月起入校接種 9000名女學生受惠

桃園市衛生局結合教育局、轄內合約醫療院所，9月起辦理71所國中新學年度國二女生公費HPV疫苗校園接種服務，估計有9000名女學生受惠。衛生局表示，鼓勵符合公費資格的女生踴躍接種，期望透過接種HPV疫苗，降低罹患子宮頸癌前病變及癌症風險。

市府自2014年起即自籌經費採購HPV疫苗，至今累計接種逾29萬劑疫苗，受惠女生達11萬人，2021年起轉銜中央政策，並依中央規畫期程，於今年9月起提供新學年度國二女生接種公費九價HPV疫苗，可預防因HPV第6、11、16、18、31、33、45、52和58型引起的感染，如陰道癌、外陰癌、陰莖癌、肛門癌及生殖器疣等HPV相關疾病。

衛生局表示，若無法於校園接種日接種HPV疫苗，可攜帶健保卡及學校開立的補種通知單，由家長陪同前往桃市各區衛生所接種，另接種HPV疫苗後常見副作用有注射部位疼痛、腫脹、發燒、噁心、暈眩及少見副作用（如腹瀉、皮疹、蕁麻疹、關節痛、昏厥等），建議接種後應觀察30分鐘，確認有無不適狀況，如有任何不適症狀或發生嚴重或非預期副作用，應盡速前往醫療院所診治，並告知醫師疫苗接種史。

衛生局表示，接種HPV疫苗是預防子宮頸癌最簡單有效的方式，應依照第1劑接種年齡，按照接種時程完成2劑或3劑疫苗接種，才可以獲得完整得保護力；此外，HPV疫苗雖可預防相關型別的病毒感染，但無法百分百預防子宮頸癌，接種HPV疫苗後仍須有安全性行為及定期接受子宮頸抹片篩檢。