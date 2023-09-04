蔡麗清辭新竹市副市長 如申請「再任檢察官」有這條路走

新竹市政府宣布副市長蔡麗清將離開市府團隊，地方譁然，蔡麗清是檢察官出身，離開市府是否再任檢察官？引發好奇。依法務部頒訂的「檢察官遴選委員會設置及審查辦法」，蔡麗清仍保有申請再任的資格。

蔡麗清今天在人事消息曝光後，發聲明表示「此時正值海葵颱風襲台之際，雖然風雨已稍減弱，但仍有多起災情傳出，麗清心中惦念的只有廣大新竹市民福祉，期盼風雨盡快結束，一切平安」，未談及動向。

蔡麗清被新竹市長高虹安延攬入市府內閣前，已向台灣高等檢察署辦理辭職，如果她有意再回去擔任檢察官，這條路並未封鎖。依「檢察官遴選委員會設置及審查辦法」第9條規定，申請人得提出文件向法務部申請遴選轉（再）任檢察官。

申請人應提出的文件有「申請書」、「簡歷表」、「符合公務人員特種考試司法官考試規則體格檢查規定之體格檢查表」、「未具雙重國籍切結書」、「考試及格證書影本」、「任職資料（派令、銓審函）影本」、「離職證明書及離職前三年考績或職務評定通知書影本」等。

依相關辦法，遴選委員會受理申請後，應先為品德調查，並擇期通知申請人面試，品德調查方面得函請申請人曾任職機關或其他機關表示意見，如准予申請人再任，則再交由檢察官人事審議委員會決定派往哪個機關服務。