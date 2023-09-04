震撼地方！高虹安副市長蔡麗清將去職 議員眾說紛紜

新竹市府今宣布數個局處一級主管人事異動，其中包含副市長蔡麗清也將離開市府，消息一出震撼地方，民進黨新竹市議員楊玲宜指出，據她了解，蔡麗清的離開恐與市長高虹安個性有關；時代力量議員林彥甫則認為，此時更換副市長確實容易引人懷疑，這一切是否與高虹安自身的官司有關；國民黨議員陳慶齡則說，蔡非常盡責，應是想回歸檢方專業，才會離開。

對此，蔡麗清說，她個人的去留不重要，現階段還是以關注颱風動態與市民安全為主，其餘並未多談。

國民黨新竹市議員陳慶齡指出，蔡麗清的離去應與工作習性有關，蔡是檢察官出身，檢察體系與副市長的工作兩者之間恐有落差，另外，副市長的工作就是對外溝通，包括對議會與議員的溝通，蔡做得很盡責，跟議員互動很好，跟高虹安也配合良好。

陳慶齡說，蔡麗清人非常客氣友善，不少議員都覺得與檢察官以往給人冰冷的刻板印象有很大落差，不少議員碰上法律問題，也都會向蔡請教，蔡也不吝給予專業意見，他認為，蔡應該比較想回歸檢方專業，才會選擇離開市府團隊。

楊玲宜指出，高虹安比較少出現在地方組織場，大部分都是派蔡麗清出席各社團與場合，地方民眾也逐漸與蔡有良好互動，每有活動也都常邀請蔡，使高心有芥蒂。另外，兩人也因市政的理念產生隔閡，高虹安因官司纏身，無心市政，只想挖新竹大秘寶，但蔡是檢察官出身，做事嚴謹，兩人才逐漸漸行漸遠。

民進黨新竹市議會黨團總召陳建名指出，地方早有傳聞蔡麗清與高虹安不合，蔡是檢調體系出身，對公務體系法規相當熟稔，如今找不到市府的弊端，倒是自己的長官高虹安涉貪遭訴，實在是相當諷刺。眼看高虹安一審若判有罪就將被停職由副市長代理，自然副市長的大位就成為民眾黨的政治籌碼，未來只會有更多政治操作，這絕非新竹市民之福。

林彥甫表示，高虹安市長上任不到九個月即更換副市長及多位局處首長，且副市長人選未定、文化局僅由副局長代理，顯然不利市政的推行，高應盡快補齊懸缺、穩定團隊。

他認為，此時更換副市長確實容易引人懷疑，是否跟高虹安的官司有關，畢竟如一審判刑有罪，則將由副市長代理，因此，副市長的人選格外重要，高虹安應以市民利益和市政推行為首要考量。