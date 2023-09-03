亂入苗栗市風雨球場工地 民眾批淪為機車練習場

球友期盼的苗栗市貓裏山公園風雨球場接近完工，有民眾昨目睹機車亂入，批評淪為機車練習場，萬一發生意外不堪設想，市公所人員回應將會加強圍籬門禁，籲請民眾揮公德心。

苗栗市貓裏山公園風雨球場工地，包商於9月1日撤除入口處圍籬，原定明天起鋪面標線，但受到海葵颱風來襲影響，將延後進場，預計9月中旬完工，不過，有市民於9月2日下午5點16分目睹未完工風雨球場，有機車闖入，向本報投訴指出，因球場老舊，市公所爭取客委會補助2250萬元、自籌250萬元，並追加262萬元興建，備受球友期待。

風雨球場還沒完工，有機車亂入，把工地當成機車練習場，萬一因此造成場地損壞，甚至發生意外，要由誰來負責？

市公所人員偕同包商會勘，施工期間將會架設移動式圍籬、路障防止車輛進入，將來完工後，也會設置門禁，籲請民眾風雨球場尚未完工驗收，啟用前人車不要任意亂闖。