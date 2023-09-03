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新竹縣打造「日日當好」文創品牌 新瓦屋設首家專賣店

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣文創品牌「日日當好」首間實體店鋪已於竹北市新瓦屋客家文化保存區的匯客市藝文空間「開張」。記者黃羿馨／攝影
新竹縣文創品牌「日日當好」首間實體店鋪已於竹北市新瓦屋客家文化保存區的匯客市藝文空間「開張」。記者黃羿馨／攝影

新竹縣文化基金會以竹縣特色為創作發想，結合在地藝術家推出文創商品，去年推動「日日當好」品牌，首間實體店鋪已於竹北市新瓦屋客家文化保存區的匯客市藝文空間「開張」，這次再由玻璃藝術家黃瓊儀將客籍藝術家蕭如松畫作立體化，手工製出「松語杯」，為生活增添文青、藝術氣息。

新竹縣長楊文科日前與黃瓊儀共同參訪「日日當好」專賣店時指出，松語杯精緻又美麗，比起盛裝茶水他更常作為藝品欣賞，黃瓊儀也建議楊文科可以時常使用，即使是喝茶也能沉醉在生活的藝術中。

新竹縣文化局長李安妤表示，「日日當好」文創品牌從去年9月起開發出多項文創商品，其中的松語杯、許賓香文創包、花布新藝絲巾禮盒等，都入選今年「2023世界客家博覽會」伴手禮展售商品，是全台灣唯一參與並入選的縣市文化基金會。透過多元合作模式，提供行銷整合及商品開發的資源，與本地藝術工作者共享，扶植藝文產業在新竹縣「永續發展」。

其中日日當好開發的松語杯，相當具有新竹縣代表性，由黃瓊儀觀察客籍藝術家蕭如松的畫作，將平面畫作化為立體作品，以點與線的上色方式，透過窯爐吹製玻璃的技法，手工製作出一個個獨一無二的松語杯。

楊文科也說，在疫情嚴峻期間，人人口罩不離身，當時他最喜歡的口罩就是新竹縣文化基金會推出的「謝石鴻書藝醫用成人口罩」，以泰雅族書法家謝石鴻的墨寶，結合藍染技藝，使口罩也具有濃厚的書香氣息。

新竹縣文化基金會公關田芮熙也說，下半年基金會將以「匠心之夢」全國文創工藝競賽得獎作品為開發重點，推出更多富含工藝與創意的商品，帶動青年藝術工作者返鄉發展、攜手合作，讓各地遊客到訪新竹縣時都能帶走一份擁有「文化記憶」的文創品。

玻璃藝術家黃瓊儀（左）將客籍藝術家蕭如松畫作立體化，手工製出「松語杯」，為生活增添文青、藝術氣息。記者黃羿馨／攝影
玻璃藝術家黃瓊儀（左）將客籍藝術家蕭如松畫作立體化，手工製出「松語杯」，為生活增添文青、藝術氣息。記者黃羿馨／攝影

新竹 文創 口罩

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