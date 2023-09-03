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高原交流道開通後車流增 關西居民盼2路口增設紅綠燈

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
當地里長謝進全指出，雖育賢、長安街口有設單一號誌閃光燈，但仍無法有效提醒往來車輛降低車速，對當地民眾出入安全已有危害。記者黃羿馨／攝影
當地里長謝進全指出，雖育賢、長安街口有設單一號誌閃光燈，但仍無法有效提醒往來車輛降低車速，對當地民眾出入安全已有危害。記者黃羿馨／攝影

新竹縣關西鎮東安里自從桃園市龍潭區高原交流道開通後，台三線流量明顯遽增，東安里長謝進全指出，該路段為重機騎士主要行經道路，屢因車速過快，險釀交通事故，居民都反應希望在中豐新路與育賢街、長安街口設置紅綠燈，但去年公路總局會勘時，認為車流量未達標，現僅設單一號誌閃光燈，居民出入人車爭道險象環生；公路總局則表示，今年將再邀集相關單位研議辦理。

謝進全說，東安里近年因高原工業區磁吸效應，人口成長幅度大增，位於台三線上的中豐新路因鄰近高原交流道，車流量明顯遽增，其中在東安里中豐新路與育賢街、長安街口因交通流量較大，目前僅設單一號誌閃光燈，但仍無法有效提醒往來車輛降低車速，對當地民眾出入安全已有危害。

公路總局表示，根據道路交通標誌標線號誌設置規則，郊區道路交岔路口之幹、支線道尖峰時刻平均每日、每小時汽車交通量須達70輛以上，去年在該路口辦理會勘時，但因支道流量不符合設誌要點，所以暫緩設置，不過居民若有需求，未來將會邀集相關單位現場了解，再研議辦理。

當地居民，也是東安里前里長陳盛德也說，東安里人口遽增，加上疫情解封，內有牛欄河觀光景點以及鄰近小人國、六福村等，每逢假日中豐新路與育賢街、長安街口車流量大，且車速都非常快，已造成當地居民出入危險，認為設置其交通號誌有其必要性。

陳盛德對公路總局測量標準也質疑，認為用尖峰時段平均日車流量不合宜，該路段假日車潮暴增，應以假日尖峰平均來計算。

謝進全表示，自從高原交流道開通後，該路段車流量明顯增多，「不要等到真的出事才來彌補」，去年雖未通過，今年10月21日他將召開里民大會連署陳情，盼公路總局考量行經該處人車通行安全性，盡速設置標準交通號誌，以維護居民出入及民眾行車安全。

新埔警分局表示，關於鎮民陳情也已發函請相關單位審酌辦理設置交通號誌，警方也會加強該路口的交通疏導，確保民眾用路安全。

東安里前里長陳盛德說，因台三線車流量遽增，已造成居民出入危險，盼在中豐新路與育賢街、長安街口設置紅綠燈。記者黃羿馨／攝影
東安里前里長陳盛德說，因台三線車流量遽增，已造成居民出入危險，盼在中豐新路與育賢街、長安街口設置紅綠燈。記者黃羿馨／攝影
居民指出，每逢假日位於台三線上的中豐新路車流量大且還是重機必經之路，車速都非常快，已造成當地居民出入危險。記者黃羿馨／攝影
居民指出，每逢假日位於台三線上的中豐新路車流量大且還是重機必經之路，車速都非常快，已造成當地居民出入危險。記者黃羿馨／攝影

流量 台三線 疫情

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