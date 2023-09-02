公館中義村有「金色三寶」 姊妹泉生態園區3期工程發包
苗栗縣公館鄉中義社區近年爭取農業部農村發展及水土保持署補助，第1、2期已完成姊妹泉生態園區水圳整治、綠美化及親水設施等，第3期改善透水生態鋪面等工程最近也已發包，前後共獲千萬元經費投入農村再生及產業活化；中義社區盛產稻米、福菜和芋頭，被稱為中義村的「金色三寶」，縣長鍾東錦上午參加「金色三寶藴中義」推廣，歡迎民眾前來遊玩，放慢腳步欣賞翠綠的農村美景和三寶美食料理的魅力。
縣府農業處指出，公館鄉中義村盛產被譽為白金的獻穀米、有黃金美稱的福菜和黑金芋頭，都是深受消費者喜愛的公館農特產，並稱為金色三寶。今天的推廣活動希望讓外界看到農村再生的美麗景致，也為在地的「金色三寶 」行銷並活化社區產業。「金色三寶藴中義」會場陳列芋頭、福菜和獻穀米，姊妹泉生態園區周邊放眼望去是綠油油油的芋頭田和獻穀田，一望無際，經農村再生打造的社區還有落羽松、羅漢松、清澈泉水和親水設施點綴其中，成為名副其實的生態園區。
鍾東錦表示，公館獻穀米是早期最珍貴等級的白米，檳榔心品種的芋頭風味絕佳，酸菜、福菜和梅干菜在食材的運用更是眾所皆知，深受家庭主婦和饕客青睞，金色三寶的高品質，加上迎合小家庭的包裝，行銷方式也與時俱進，在縣府、鄉公所和農會等單位輔導協助下，不論研發新產品、新口味或在行銷都更上一層樓。
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