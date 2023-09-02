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公館中義村有「金色三寶」 姊妹泉生態園區3期工程發包

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦（中）上午參加「金色三寶藴中義」推廣，歡迎民眾來遊玩，放慢腳步欣賞翠綠的農村美景和三寶美食料理的魅力。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦（中）上午參加「金色三寶藴中義」推廣，歡迎民眾來遊玩，放慢腳步欣賞翠綠的農村美景和三寶美食料理的魅力。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣公館鄉中義社區近年爭取農業部農村發展及水土保持署補助，第1、2期已完成姊妹泉生態園區水圳整治、綠美化及親水設施等，第3期改善透水生態鋪面等工程最近也已發包，前後共獲千萬元經費投入農村再生及產業活化；中義社區盛產稻米、福菜和芋頭，被稱為中義村的「金色三寶」，縣長鍾東錦上午參加「金色三寶藴中義」推廣，歡迎民眾前來遊玩，放慢腳步欣賞翠綠的農村美景和三寶美食料理的魅力。

縣府農業處指出，公館鄉中義村盛產被譽為白金的獻穀米、有黃金美稱的福菜和黑金芋頭，都是深受消費者喜愛的公館農特產，並稱為金色三寶。今天的推廣活動希望讓外界看到農村再生的美麗景致，也為在地的「金色三寶 」行銷並活化社區產業。「金色三寶藴中義」會場陳列芋頭、福菜和獻穀米，姊妹泉生態園區周邊放眼望去是綠油油油的芋頭田和獻穀田，一望無際，經農村再生打造的社區還有落羽松、羅漢松、清澈泉水和親水設施點綴其中，成為名副其實的生態園區。

鍾東錦表示，公館獻穀米是早期最珍貴等級的白米，檳榔心品種的芋頭風味絕佳，酸菜、福菜和梅干菜在食材的運用更是眾所皆知，深受家庭主婦和饕客青睞，金色三寶的高品質，加上迎合小家庭的包裝，行銷方式也與時俱進，在縣府、鄉公所和農會等單位輔導協助下，不論研發新產品、新口味或在行銷都更上一層樓。

苗栗縣公館鄉中義社區姊妹泉生態園區周邊放眼望去是綠油油的芋頭田和獻穀田。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣公館鄉中義社區姊妹泉生態園區周邊放眼望去是綠油油的芋頭田和獻穀田。圖／苗栗縣政府提供
中義社區盛產稻米、福菜和芋頭，被稱為中義村的「金色三寶」。圖／苗栗縣政府提供
中義社區盛產稻米、福菜和芋頭，被稱為中義村的「金色三寶」。圖／苗栗縣政府提供
中義社區盛產稻米、福菜和芋頭，被稱為中義村的「金色三寶」。圖／苗栗縣政府提供
中義社區盛產稻米、福菜和芋頭，被稱為中義村的「金色三寶」。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣公館鄉中義社區近年爭取農村發展及水土保持署補助，第1、2期已辦理姊妹泉生態園區水圳整治、綠美化及親水設施，第3期改善透水生態鋪面等工程最近已發包。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣公館鄉中義社區近年爭取農村發展及水土保持署補助，第1、2期已辦理姊妹泉生態園區水圳整治、綠美化及親水設施，第3期改善透水生態鋪面等工程最近已發包。圖／苗栗縣政府提供

農村再生 鍾東錦 苗栗縣

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