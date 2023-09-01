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皮繃緊！海葵颱風路徑南修「不可思議」 降雨趨勢1圖看懂

要求永久撤案竹縣生命園區 呼籲保留古窯森林

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣反生命園區委員會提出籌組大圓山古窯森林委員會。圖／竹縣反生命園區委員會提供
新竹縣反生命園區委員會提出籌組大圓山古窯森林委員會。圖／竹縣反生命園區委員會提供

新竹縣反生命園區委員會今天宣布將升級組織行動，廣邀各界籌組「大圓山古窯森林委員會」，除了要求新竹縣府必須具體永久撤案生命園區規畫案，還要提升所在地「大圓山陣地」的生態及遺跡多元功能，更可規畫為野外兒童軍事體驗營之用。

新竹縣反生命園區委員會發言人林瓊亭表示，自從新竹縣府於日前8月29日宣布終止委託生命園區規畫案後，大新湖14萬鄉民莫不雀躍，大喊升級大圓山多重功能。委員會乘載湖口及新豐民意，仍持續主動積極號召鄉親，直至縣府宣示將新竹縣立生命園區撤案，並具體永久撤案再無重啓之望。

林瓊亭指出，反生命園區委員會將廣邀各界籌組大圓山古窯森林委員會，並提出2點主張，維護大圓山陣地森林公園生態及活化碉堡、壕溝、磚窯產業聚落。

第一點維護生態、守護珍稀百年老樹，主因目前大圓山森林有9景，磚瓦窯文化聚落、木麻黃巨木群、萬里長城般壕溝、滿山軍事碉堡、環山步道、原始森林、山頂遠眺近海夕照漁火點點、藍鵲、螢火蟲、蝴蝶，需要獲得重視。

第二點活化遺跡，計畫舉辦新湖區古窯歷屆傳人聯誼，從地方長者口中重述當年產業辛苦發展、創造就業機會，讓後代了解先人含莘茹苦歲月，讓國寶重生與活化，重現磚窯產業聚落當年繁盛風華。

此外，希望將大圓山陣地規畫為教育課程、野外兒童軍事體驗營之用，讓孩子從小開始戶外教學，了解全民國防的重要性。

新竹 童軍

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