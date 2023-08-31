桃園八德1周緊急停水4次 民眾怒指政府害的

桃園市八德區介壽路長期施作捷運綠線工程，周邊還有多處污水下水道接管工程進行，不禁影響交通，也造成民生困擾，地方盼政府相關部門緊盯施工品質；對此，地方政府官員表示會「上緊螺絲」，中央單位也允諾施工黑暗期過後會優先汰換該區老舊管線。

桃園市議員楊朝偉昨天邀捷運工程局昨天到八德向里長們說明綠線GC02段工程進度，大福里長呂學昌發難，抱怨介壽路沿線常有捷工局或水務局施工單位挖破自來水管，造成地方三天兩頭緊急停水，停水戶數動輒上千，影響民生甚鉅。

呂學昌指出，介壽路沿線光是上周就緊急停水4次，修復又要半天時間，民眾無水可用，罵聲連連，這種情況已經不是最近才有，希望相關單位重視；有里長私下表示自己就是停水的受害者，指自家抽水馬達因為抽不到水空轉燒壞，但求償無門。

捷工局官員現場解釋，施工挖破管線確實曾經發生過，但有時候是管線實際埋設情況與原先設計圖規範位置有出入造成，已盡力避免。另外，有時候自來水爆管是管線老舊、壓力不穩等原因造成，只是爆管位置剛好臨近工區，現場監工巡邏發現通報自來水公司，就被水公司解釋成施工不當造成緊急停水，著實也是無奈。

捷工局長劉慶豐表示，雖然並非所有自來水管線破裂都與捷運工程有關，但工程曾挖破管線也是不爭事實，已加強現場監工，要求承包商「上緊螺絲」；水務局長劉振宇表示，契約明定廠商挖破管線會扣點扣錢，廠商施工都格外小心，近期不曾聽聞挖破管線情事。

自來水公司桃園服務所指出，有些爆管不是在工區，但是是因為工程重車頻繁出入，路面和管線禁不起反覆重壓，造成自來水從管線較脆弱出爆管而出，算是間接關係。

自來水公司表示，多數公共工程建設都有黑暗痛苦期，水公司接獲通報，都立即派員搶修，盡量都在一天之內完成復水，雖然不敢說做到100%完美，但力求99%民眾不受影響。未來，待捷運工程告一段落，水公司會針對八德介壽路爆管情況做統計調查，優先汰換爆管熱點的老舊管線。