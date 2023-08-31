石虎造型戶外創作夜間綠光閃動 客家文學花園將保留

苗栗縣籌建多年的「客家文學花園」在完成兩期工程後，今年6月下旬配合浪漫台3線藝術季首度對外開放，藝術季最近已結束，但客家文學花園內以石虎為造型大型展件「望鄉」將保留，園區也將持續對外開放，但遊客中心內部因無展覽，暫不對外開放，僅提供公廁供遊客使用，目前苗栗縣政府爭取第三期近3億元工程並辦理規畫，盼中央補助早日完成園區設置。

今年浪漫台3線藝術季「花啦嗶啵」在苗栗縣有6個鄉鎮共8處展區，其中客家文學花園是最大展區，有多件國內外藝術家的戶外及室內創作展出；最近隨藝術季結束，園區連日來已開始撤展，但台灣藝術家廖建忠大型戶外創作「望鄉」將保留，這件戶外大型創作以不繡鋼、夜光漆製作，展現石虎回頭望向遠山棲地的模樣，傳達關心石虎生存及生態環境面臨危機的省思與呼喚，作品在白天呈現白色，夜間在燈光的襯托下，發出淡綠的夜光色澤，另有一番風貌。

苗栗縣文化觀光局指出，未來園區將持續對外開放，時間周一至周日上午9點到下午5點，園區面積近20公頃，可提供遊客遊走休憩，目前遊客服務中心因內部已無展出，暫時將不開放，但仍提供公廁設施服務，並有管理人員駐守。

文觀局觀光發展科表示，園區現已斥資約1.4億元完成一、二期工程，目前執行第三期規畫案，並辦理BOT加OT的促參案營運，第三期工程推動計畫畫將延續先前公共設施與生態滯洪池的改造基礎，以自然荒野手法，打造兼具人文、自然景觀的客家文化特色「荒野花園」，計畫總經費近3億元，完成規畫後將提報中央爭取補助。