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石虎造型戶外創作夜間綠光閃動 客家文學花園將保留

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗客家文學花園展出的「望鄉」石虎造型創作，夜間在燈光襯托下，發出淡綠的夜光色澤，另有一番風貌。圖／客家委員會提供
苗栗客家文學花園展出的「望鄉」石虎造型創作，夜間在燈光襯托下，發出淡綠的夜光色澤，另有一番風貌。圖／客家委員會提供

苗栗縣籌建多年的「客家文學花園」在完成兩期工程後，今年6月下旬配合浪漫台3線藝術季首度對外開放，藝術季最近已結束，但客家文學花園內以石虎為造型大型展件「望鄉」將保留，園區也將持續對外開放，但遊客中心內部因無展覽，暫不對外開放，僅提供公廁供遊客使用，目前苗栗縣政府爭取第三期近3億元工程並辦理規畫，盼中央補助早日完成園區設置。

今年浪漫台3線藝術季「花啦嗶啵」在苗栗縣有6個鄉鎮共8處展區，其中客家文學花園是最大展區，有多件國內外藝術家的戶外及室內創作展出；最近隨藝術季結束，園區連日來已開始撤展，但台灣藝術家廖建忠大型戶外創作「望鄉」將保留，這件戶外大型創作以不繡鋼、夜光漆製作，展現石虎回頭望向遠山棲地的模樣，傳達關心石虎生存及生態環境面臨危機的省思與呼喚，作品在白天呈現白色，夜間在燈光的襯托下，發出淡綠的夜光色澤，另有一番風貌。

苗栗縣文化觀光局指出，未來園區將持續對外開放，時間周一至周日上午9點到下午5點，園區面積近20公頃，可提供遊客遊走休憩，目前遊客服務中心因內部已無展出，暫時將不開放，但仍提供公廁設施服務，並有管理人員駐守。

文觀局觀光發展科表示，園區現已斥資約1.4億元完成一、二期工程，目前執行第三期規畫案，並辦理BOT加OT的促參案營運，第三期工程推動計畫畫將延續先前公共設施與生態滯洪池的改造基礎，以自然荒野手法，打造兼具人文、自然景觀的客家文化特色「荒野花園」，計畫總經費近3億元，完成規畫後將提報中央爭取補助。

文觀局指出，客家文學花園基地在公館鄉福德村南側、後龍溪畔約18.5公頃的公有地為主要規畫範圍，交通便捷，是台72線快速道路、台6線公路進入台3線、雪霸國家公園、泰安溫泉區的重要門戶，對岸與出磺坑文化景觀區相望，縣府將致力打造成為未來縣內的重要觀光亮點。

苗栗「客家文學花園」將持續對外開放，遊客服務中心內部雖暫不開放，但提供公廁設施服務。記者胡蓬生／攝影
苗栗「客家文學花園」將持續對外開放，遊客服務中心內部雖暫不開放，但提供公廁設施服務。記者胡蓬生／攝影
浪漫台3線藝術季已結束，但苗栗「客家文學花園」內以石虎為造型的大型創作「望鄉」將保留，園區也將持續對外開放。記者胡蓬生／攝影
浪漫台3線藝術季已結束，但苗栗「客家文學花園」內以石虎為造型的大型創作「望鄉」將保留，園區也將持續對外開放。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣「客家文學花園」分期分區配置規畫。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣「客家文學花園」分期分區配置規畫。圖／苗栗縣政府提供
浪漫台3線藝術季已結束，但苗栗「客家文學花園」內以石虎為造型的大型創作「望鄉」將保留，園區也將持續對外開放。記者胡蓬生／攝影
浪漫台3線藝術季已結束，但苗栗「客家文學花園」內以石虎為造型的大型創作「望鄉」將保留，園區也將持續對外開放。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣 石虎 藝術家 客家文化

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