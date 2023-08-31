北捷經驗 遇遺址先搶救文物

桃園捷運綠線G07車站工程在台鐵桃園車站地下挖到清代鐵路遺構，鐵道局和桃市捷運局憂心影響工程。北市捷運局表示，北捷也曾在松山新店線北門站及萬大線植物園站施工過程中遇上遺址，北門僅做穩固支撐避免損壞；植物園站先考古搶救文物再施工，工期延誤約3年半。

北捷萬大線2016年設計站體時，就發現地下有4千年前的植物園遺址，含有5個文化層，非常珍貴。台北捷運局表示，當時地面以下0到6公尺由中研院考古團隊先搶救文物，捷運工程才開挖主體車站，增加工期約3年半，出土30萬多片史前陶片、石器等遺物；未來規畫在車站展出仿真品，車站內建築裝修設計概念會融入遺址等環境特質及意象。

為避免破壞遺址，車站站體也縮短、深度下降，所以植物園站深達地下3層，挖掘前須抽水確保乾燥，潛盾機才能鑽掘。

另外，北捷南港線施工時，由於台北車站到西門站間路線將自北門下方穿越，當時監測建物，修正潛盾隧道施作工法，也在城門的圓拱門洞及台座架設大型支撐系統，解決損壞古蹟的問題。

北市捷運局第二區工程處副處長程道信表示，在開挖興建軌道過程中，若碰上先人遺物，會依「文資法」SOP處理；如在施工前就知道有歷史文物，會找專家評估送文化局文資會審查，依審查結果決定如何施工。

北市文化局文化資產科長邱稚亘表示，若挖到遺址，主管機關會先停工通報，文化局再邀文資委員會勘，確認是否具文資價值，若鑑定後認為影響不大會繼續施工，但挖到文物須立即通報；若文資委員認為很重要，須對周邊擴大試掘後提評估報告，就會要求停工，完成程序再繼續。