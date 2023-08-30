開學腸病毒疫情高峰 桃園衛生局籲勤洗手、生病不上學

桃園市衛生局今天下午表示，高中以下學校今天開學，衛福部疾病管制署資料顯示，桃園腸病毒健保門診及急診就診人次，上周（8月20日至26日）為1106人次，較前一周減少112人次(-9.2%)。不過預期開學後將出現今年腸病毒第二波流行，家長要格外留意孩童健康，落實手部衛生及生病不上學原則。

衛生局表示，開學後教育托育機構幼童互動密切，容易造成腸病毒疫情傳播，提醒民眾及教托育機構應教導幼童確實做好個人衛生，落實正確洗手濕、搓、沖、捧、擦5步驟及洗手五時機（進食前、接觸幼兒前、如廁後、擤鼻涕後、看病前後洗手），並針對學童常接觸的門把、桌椅及玩具定期使用500ppm漂白水環境消毒。

衛生局呼籲，家長返家應先更換衣服並洗手，再接觸家中幼兒，可避免感染與傳播腸病毒，幼童如經醫師診斷感染腸病毒，應遵守「生病不上學」的防疫措施，勿至補習班、安親班或其他擁擠的公共場所活動，並與其他嬰幼兒適度區隔。

衛生局再次提醒家長，感染腸病毒如出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，應立即送往桃園市5家腸病毒重症責任醫院（林口長庚、聖保祿、衛福部桃園醫院、敏盛經國總院、國軍桃園總醫院），掌握黃金時間治療，使病童獲得妥善治療，降低重症發生的機會。若民眾有相關問題，可至衛生局網站查詢或撥打衛生局防疫專線0800033355。