快訊

親友直指不適合入監…陳盈潔入獄滿一周 桃園女監曝最新身體狀況

不斷更新／強颱蘇拉來襲！31日全台停班停課一覽 台東縣明正常上班課

獨／超暖心！闆娘為失禁客衝買衣 居民喊「開學後新台幣全下架！」

開學腸病毒疫情高峰 桃園衛生局籲勤洗手、生病不上學

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
衛生局提醒家長、幼教、幼托開學注意腸病毒高峰。圖／桃園市衛生局提供
衛生局提醒家長、幼教、幼托開學注意腸病毒高峰。圖／桃園市衛生局提供

桃園衛生局今天下午表示，高中以下學校今天開學，衛福部疾病管制署資料顯示，桃園腸病毒健保門診及急診就診人次，上周（8月20日至26日）為1106人次，較前一周減少112人次(-9.2%)。不過預期開學後將出現今年腸病毒第二波流行，家長要格外留意孩童健康，落實手部衛生及生病不上學原則。

衛生局表示，開學後教育托育機構幼童互動密切，容易造成腸病毒疫情傳播，提醒民眾及教托育機構應教導幼童確實做好個人衛生，落實正確洗手濕、搓、沖、捧、擦5步驟及洗手五時機（進食前、接觸幼兒前、如廁後、擤鼻涕後、看病前後洗手），並針對學童常接觸的門把、桌椅及玩具定期使用500ppm漂白水環境消毒。

衛生局呼籲，家長返家應先更換衣服並洗手，再接觸家中幼兒，可避免感染與傳播腸病毒，幼童如經醫師診斷感染腸病毒，應遵守「生病不上學」的防疫措施，勿至補習班、安親班或其他擁擠的公共場所活動，並與其他嬰幼兒適度區隔。

衛生局再次提醒家長，感染腸病毒如出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，應立即送往桃園市5家腸病毒重症責任醫院（林口長庚、聖保祿、衛福部桃園醫院、敏盛經國總院、國軍桃園總醫院），掌握黃金時間治療，使病童獲得妥善治療，降低重症發生的機會。若民眾有相關問題，可至衛生局網站查詢或撥打衛生局防疫專線0800033355。

衛生局 腸病毒 桃園

延伸閱讀

開學代理教師荒嚴峻 教長潘文忠認了今年不易找人

今天開學！屏東縣逾3成學校的國小新生不到10人

獨／超暖心！闆娘為失禁客衝買衣 居民喊「開學後新台幣全下架！」

登革熱、流感疫情升溫 張善政籲開學防疫不鬆懈

相關新聞

桃園垃圾車行進中突起火冒煙 環保局初步研判「這東西」釀禍

1輛垃圾車昨日行經桃園中壢青溪路一段，及高鐵站前西路二段的交叉路口石，垃圾車車斗及車斗內廢棄物突因不明原因起火燃燒，所幸...

物價上漲 桃園學校營養午餐預算再增3元市府買單

桃園市長張善政今天中午前往觀音區新坡國小，了解開學日學校營養午餐辦理情形，並表示今年2月起實施公私立國中小學免費營養午餐...

開學腸病毒疫情高峰 桃園衛生局籲勤洗手、生病不上學

桃園市衛生局今天下午表示，高中以下學校今天開學，衛福部疾病管制署資料顯示，桃園腸病毒健保門診及急診就診人次，上周（8月2...

桃園清代鐵道進入指定遺址審議程序 鐵路地下化恐延？

桃園捷運綠線G07車站工程在台鐵桃園車站地下挖到清代鐵路遺構，市府8月中召開考古遺址審議會，結果今天公布，確認進入指定遺...

國中納管列為應設置AED場域 苗縣5校「缺口」獲善心捐贈

衛福部今年5月修法將國中也納管列入應設有AED的公共場域，苗栗縣目前國中小已有7成裝置AED，但國中仍有5校欠缺，今天獲...

新竹縣民眾注意！這區域下周一起停水10天 預計1724戶受影響

新竹縣民注意！台灣自來水公司第三區管理處辦理「新豐鄉泰安街汰換管線工程」，9月4日至9月15日（不含假日），每日上午9時...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦