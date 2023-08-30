投資青年就業 產業新尖兵最高10萬訓練費、還有每月8千獎勵金

勞動力發展署桃竹苗分署「產業新尖兵」計畫，透過半導體、AI、綠能科技等新興產業課程，不僅學習到重點產業技能，還可以跨域學習，成為趨勢產業的就業專才， 勞動部長許銘春今至健行科技大學「大數據資料分析及AI實戰班」，與20名參訓學員面對面座談並協助解惑。

許銘春表示，勞動部從2019年起積極推動「投資青年就業方案」，協助青年就業並提升薪資。今年5月更推動「投資青年就業方案」第2期，持續結合11個部會資源，提出5大目標及策略，並推動48項措施，在未來4年內投入160億元，協助80萬名青年就業。

許銘春指出，參加產業新尖兵計畫，勞動部還提供最高10萬元的訓練費用補助及每月8000元學習獎勵金。計畫開辦至今，已培訓3萬多名青年，成功投入重點產業就業。感謝健行科技大學教學團隊，協助勞動部辦理各項訓練課程。

畢業於中興大學統計科學研究所的結訓學員陳奕安表示，畢業時恰逢疫情攪局，讓她的求職路並不順遂，後來看到同學參加「產業新尖兵計畫」培訓後很快就找到適合的工作，就對計畫產生興趣。

經過4個月的培訓，陳奕安學習到如何利用SQL、Python及Power BI三種工具運用在大數據分析上做資料建立、撈取資料、分析資料及視覺化呈現等技術，結訓後她也很快被宏碁創達股份有限公司錄用，擔任工程師一職，目前薪資也有4萬5千元以上。

健行科大校長李大偉校長表示，健行從已辦理141班失業者的職業訓練，參訓人數共3431人，訓後就業率也達8成以上。而開始辦理產業新尖兵課程，共計開訓19班，訓練人數379人，訓後就業率也是接近8成。