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開學前流感升溫 桃市嚴陣以待

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市流感病例數近期有增加趨勢，教育局開學前已加強清消等防疫措施。圖／桃園市教育局提供
桃園市流感病例數近期有增加趨勢，教育局開學前已加強清消等防疫措施。圖／桃園市教育局提供

國中小今天開學，桃園市流感病例數近期有增加趨勢，腸病毒也尚處流行期，暑假後將進入第2波流行期，都引發家長擔憂。教育局昨強調，市府嚴陣以待，已請各學校開學前完成加強清消等防疫措施，但仍建議民眾持續注意防範，落實生病不上班、不上課。

衛生局統計，本月20日至26日，桃園新冠肺炎通報案例為20人次，較13日至19日下降10人次；雖新冠案例明顯下滑，同期間流感及類流感門診、急診就診人數卻有上升趨勢，本月20日至26日，就診人次達7104，相較13日至19日6764人次，增加340人次，增幅5.03%。另，腸病毒近3周就診人次都維持約1100人次，目前也尚處流行期。

衛生局副局長余依靜表示，這波流感症狀包括發燒、頭痛、流鼻水、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛及疲倦等，常見的危險徵兆有呼吸急促、呼吸困難、嘴唇發紫或變藍、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等。

由於傳染力高，許多診所都建議染病兒童直接請假5天在家休養，避免流感疫情擴大。

教育局體健科長鄭卉玶指出，暑假期間全市各級學校共有1896例腸病毒、220例流感、491例新冠肺炎，平均病例數雖較1至6月降低，但依往年情況，暑假後將進入第二波腸病毒流行期，且進入秋冬季，流感疫情亦有增加趨勢，必須嚴加防範。

鄭卉玶表示，目前全市各級學校雖已取消強制戴口罩規定，但市府8月中仍函請各校落實各項防疫工作，加強勤洗手、空間通風、衛教宣導、環境清潔及消毒等防疫措施，並加強宣導生病不上課，如有發燒及呼吸道症狀時則建議配戴口罩盡速就醫。

義興國小校長馮立縈說，近期腸病毒疫情再起，加上低年級若1周內同班確診2名以上就需停課7日，因此已利用返校日宣導勤洗手觀念，並加強清消，面對防疫工作嚴陣以待。

類流感 腸病毒 衛生局

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