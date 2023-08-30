小一新生提袋印「a+b=c」惹議 竹市：單純公式

中央社／ 新竹縣29日電

新竹市議員楊玲宜指出，竹市府發放小一新生入學禮袋上印製「a+b=c」圖樣，若是指畢氏定理就是寫錯。竹市府表示，提袋上「a+b=c」單純的加法公式示意，盼勿過度解讀。

楊玲宜向中央社記者表示，在新竹市政府發放的小一新生入學餐盒禮袋，圖案印製了吉祥物河馬「樂樂」及地球儀、教科書等，還有畫上直角三角形與「a+b=c」，這應意指畢氏定理。

她說，畢氏定理是直角三角形2條直角邊的長度的平方和，等於斜邊長的平方，但圖案印製的abc的上面卻少了平方，一旁還配有新竹市長高虹安的字樣，讓人傻眼，希望竹市府未來印製相關教育文宣品都能更為謹慎，以免貽笑大方。

對此，新竹市政府教育處透過新聞資料指出，提袋上所提及「a+b=c」，並非畢氏定理，而是單純的加法公式示意，且三角形上也並未標注a、b、c，僅因距離三角形圖案較近，請別過度解讀及誤解。

竹市府表示，畢氏定理也非小一新生會學習到的項目，不可能在禮袋上印製此公式。

針對今年送給小一新生入學餐盒禮袋，竹市府指出，設計巧思是以河馬「樂樂」為主題，並搭配簡單的加法及幾何圖形，沒有設計小學生不會用到的畢氏定理，盼此次新生禮盒可以呈現出新竹市多元學習的樣貌。

河馬

延伸閱讀

民眾黨籲檢調、監察院查前竹市府 綠營：應同標準法辦柯文哲

小一新生禮袋印製數學公式有錯？竹市府：「a+b=c」非畢氏定理

舉債蓋前瞻停車場 議員批竹市停管基金負債恐達9億元

高虹安公布7年來竹市工程查核成績 新竹棒球場分數曝光

相關新聞

居民強烈反彈 竹縣生命園區喊卡

新竹縣長楊文科規畫推動縣立生命紀念園區，列為「五支箭」重大施政，引發當地居民強烈反彈，抗爭不斷。楊文科昨宣布，終止生命紀...

開學前流感升溫 桃市嚴陣以待

國中小今天開學，桃園市流感病例數近期有增加趨勢，腸病毒也尚處流行期，暑假後將進入第2波流行期，都引發家長擔憂。教育局昨強...

竹市停管基金 負債恐增至9億

新竹市審計室昨赴議會報告審核竹市府去年度決算情形，議員格外關注公共停車場作業基金支用，時力議員林彥甫直指停管基金年底負債...

占用公有車位 苗縣擬強制移置

苗栗縣未收費公有停車位約3000格，部分遭長期占用，縣務會議昨天審查通過自治條例修正草案將納管，並有強制移置規定。

議員贊成反對意見不一 學者：可調整 不應直接終止

竹縣生命紀念園區興建委託規畫案喊卡，議員看法分歧，有議員認為竹縣迫切需要價格較便宜的公立殯葬資源，不應終止；但也有議員認...

舖草皮下包廠商不忍了 曝12億新竹棒球場排水這樣做

耗資12億元的新竹市立棒球場工程多處缺失，鋪設草皮的下包廠商「揚名實業」近日在公司臉書揭露去年施做草皮情形，不僅點出棒球...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦