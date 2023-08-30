小一新生提袋印「a+b=c」惹議 竹市：單純公式

新竹市議員楊玲宜指出，竹市府發放小一新生入學禮袋上印製「a+b=c」圖樣，若是指畢氏定理就是寫錯。竹市府表示，提袋上「a+b=c」單純的加法公式示意，盼勿過度解讀。

楊玲宜向中央社記者表示，在新竹市政府發放的小一新生入學餐盒禮袋，圖案印製了吉祥物河馬「樂樂」及地球儀、教科書等，還有畫上直角三角形與「a+b=c」，這應意指畢氏定理。

她說，畢氏定理是直角三角形2條直角邊的長度的平方和，等於斜邊長的平方，但圖案印製的abc的上面卻少了平方，一旁還配有新竹市長高虹安的字樣，讓人傻眼，希望竹市府未來印製相關教育文宣品都能更為謹慎，以免貽笑大方。

對此，新竹市政府教育處透過新聞資料指出，提袋上所提及「a+b=c」，並非畢氏定理，而是單純的加法公式示意，且三角形上也並未標注a、b、c，僅因距離三角形圖案較近，請別過度解讀及誤解。

竹市府表示，畢氏定理也非小一新生會學習到的項目，不可能在禮袋上印製此公式。

針對今年送給小一新生入學餐盒禮袋，竹市府指出，設計巧思是以河馬「樂樂」為主題，並搭配簡單的加法及幾何圖形，沒有設計小學生不會用到的畢氏定理，盼此次新生禮盒可以呈現出新竹市多元學習的樣貌。