校園工程頻流標挨批 竹市府：已現曙光

立委邱顯智及時代力量新竹市議會黨團昨批竹市府今年仍有多個重要校園工程一再流標，攸關學生通學安全、教育環境完善，就連市立新竹幼兒園重建都沒進度，如何讓家長放心。市府回應，大環境不好，但都在努力推進，各項重大工程「已現曙光」。

竹市府表示，國內營建業大環境不佳，但市府今年建立機制，調整及精算各項工程案，對流標多次的工程重新檢討、提高預算；教育設施工程延宕等問題，市府內部早已啟動全面盤點，深刻檢視標案內容，不僅檢討先前不足之處，也建置管控標案進度機制，訪查市價編列合理經費。

邱顯智昨開記者會表示，學童安全、公共幼托不能再等，竹市還有5個重要教育建設的標案不斷流標，總計流標25次，包含關埔國小體育館及景觀工程、關東國小綠生活通學廊道、三民國小通學廊道、新竹市立新竹幼兒園、富禮國中射箭場館。

邱顯智指出，關埔國小體育館及景觀工程流標9次，預計以1.3億元原地重建的市立幼兒園工程也一再流標，導致寄讀福林幼兒園的學童都畢業了還等不到，更無法緩解竹市公共幼托資源不足的問題。

時力議員林彥甫說，今年截至7月底，高虹安市府公開招標的流標率達18%，1254件標案有230件流標，比去年的10%多出近一倍，導致許多重要公共工程停擺。邱顯智說，將積極請工程會介入督導、協助市府，必要時修正計畫和招標文件。