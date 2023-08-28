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立委質疑竹市校園工程一再流標 市府：積極邀標中

中央社／ 新竹市28日電

時代力量立委邱顯智今天說，新竹市有許多有關孩子通學與教育環境的校園建設不斷流標。新竹市政府表示，積極配合工程會規範辦標和邀標中，各項計畫朝正向發展。

邱顯智今天召開「新竹校園工程一再流標，學童安全公共幼托不能再等」記者會，認為新竹市有許多有關孩子通學與教育環境的重要校園建設不斷流標，這樣的效率難以讓家長們安心。

邱顯智指出，今年至目前為止，新竹市有5個教育建設標案不斷流標，總計流標次數達25次，包含關埔國小體育館及景觀工程、關東國小綠生活通學廊道、三民國小通學廊道、新竹市立幼兒園、富禮國中射箭場館等，因攸關通學安全、教育環境、公共幼托、國手培育，不能再延宕。

邱顯智表示，據統計，去年新竹市府公共工程在2次內順利決標的比例僅有80.65%，顯示新竹市政府的公共建設計畫與招標一直存在很大問題，而市府雖然訂有檢討作業機制，但目前仍看不到成效。

邱顯智表示，將積極與行政院公共工程委員會溝通，請工程會介入督導、協助新竹市政府，有必要的話由工程會來召集檢討會議，修正計畫和招標文件，盼有效解決問題。

時力新竹市議員林彥甫指出，根據政府電子採購網資料，今年截至7月底，高虹安市府公開招標的流標率高達18%，比去年的10%多，這也導致許多重要公共工程停擺。

新竹市府發布新聞稿回應，因大環境缺工、缺料、原物料上漲等因素，各縣市面對陸續有工程無法順利決標而流標的情況，新竹市也不例外。

市府表示，今年已啟動全面盤點，深刻檢視各標案內容，不僅檢討不足，也建置管控標案進度機制，並訪查市價編列合理經費，積極配合工程會規範辦標和邀標，各項計畫朝正向發展中。

新竹 邱顯智 機制

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