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苗栗公館百歲人瑞重回校園秀鋸琴 師生見證活到老學到老

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
百歲人瑞陳孝祿今天重回退休的苗栗縣公館國中校園慶生，露一手鋸琴，場面相當溫馨。記者范榮達／攝影
百歲人瑞陳孝祿今天重回退休的苗栗縣公館國中校園慶生，露一手鋸琴，場面相當溫馨。記者范榮達／攝影

百歲人瑞陳孝祿活到老、學到老，今天實歲99歲生日重回退休的苗栗縣公館國中校園，露一手鋸琴，雖欠保養不成調，他與師生相約下次再來演奏，也啟發見證的音樂班學生。

陳孝祿身體硬朗，講起話來中氣十足，目前還在苗栗縣樂活長青協會開班上英文歌唱班，客串指導國標舞，2016年以鋸琴挑戰街頭藝人證照，他的名言要活就要動、就要學習，完全沒有老態。

華山基金會今天安排他到公館國中校園，頒發「人瑞大學榮譽博士」，校長方麗萍率師生與華山義工幫陳孝祿慶生，唱生日歌、獻花，場面相當溫馨，陳孝祿並巡禮校園，回憶過去教室老舊，地板還會晃動，新校舍在慈濟基金會協助下改建，壯觀雄偉大不同。

陳孝祿分享鋸琴的歷史，他說，1943年抗戰時期，一架美國軍用運輸機失事墜毀在大陸湖南省山區，他當時跟著尋寶，撿到美軍工兵單位的用鋸，上面還有美國陸軍標誌，英國籍老師教他拉鋸琴，學會後他利用鋸琴表演，稱之「魔鋸」。

他現場露一手，解說鋸琴的拉、敲等技巧，但因鋸琴欠缺松香保養，陳孝祿與師生相約下次完整演奏，方麗萍告訴學生陳孝祿是典範，沒有放棄學習，每個階段有不同的學習，因此保持身心愉悅。

陳孝祿祖籍大陸山東省，抗戰時期在湖南省當流亡學生，抗戰勝利後一度回到曾借讀的大陸江西省啟秀女中教音樂，後來又參軍，1949年隨同國軍來台灣前，曾在海南島生活半年，當時住在荒山峻嶺，物資十分缺乏，有時連飯都沒得吃，他差點死在海南島，退伍後先後在苗栗縣獅潭、鶴岡、公館國中教書20年。

百歲人瑞陳孝祿今天重回退休的苗栗縣公館國中校園慶生，露一手鋸琴，場面相當溫馨。記者范榮達／攝影
百歲人瑞陳孝祿今天重回退休的苗栗縣公館國中校園慶生，露一手鋸琴，場面相當溫馨。記者范榮達／攝影
百歲人瑞陳孝祿今天重回退休的苗栗縣公館國中校園慶生，露一手鋸琴，場面相當溫馨。記者范榮達／攝影
百歲人瑞陳孝祿今天重回退休的苗栗縣公館國中校園慶生，露一手鋸琴，場面相當溫馨。記者范榮達／攝影

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