紅火蟻蔓延波光市集 竹市投藥防治確保風箏節安全

新竹漁港國際風箏賽場今年2月起就有多處草地插滿警示「紅火蟻防治區」小紅旗，近期又有民眾發現，小紅旗已蔓延至一旁有絕美打卡景點之稱的「波光市集」，市府將在9月2、3日舉辦國際風箏節，民眾擔憂是否受影響。市府產發處表示，目前插旗處為已投藥的防治點，提醒遊客留意腳步，仍可安心參與活動。

有民眾在臉書社團「新竹爆料公社」發文，指紅火蟻先前在新竹南寮國際風箏賽場現蹤，如今已爬到波光市集，不禁讓人擔心觀賞風箏比賽的安全，以及紅火蟻是否難以根除。

產發處表示，風箏節活動場域平時都會固定巡檢火紅蟻巢、標記並施灑昆蟲生長調節餌劑進行防治，因應風箏節民眾將於風箏賽場及波光市集密集活動，已經安排專業廠商，加強巡視活動區域，並且以觸殺型的紅火蟻環境用藥針對紅火蟻丘進行灌注，讓民眾可安心參與風箏節。

依國家紅火蟻防治中心資料顯示，竹市列管紅火蟻防治區域約232處，面積約1387公頃。產發處說，插旗是為了確認巢穴位置，需定期投藥及持續監控，6個月以上無發現紅火蟻才會解除列管，目前插旗處為已投藥的防治點，主要是提醒遊客和民眾留意腳步。

風箏賽場2019年就有紅火蟻現蹤，研判是自然遷飛而來。產發處說，每月都在風箏賽場投藥約2500公克，但紅火蟻自然遷飛仍可能造成擴散，會持續加強防治，確保遊客安全。