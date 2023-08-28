曾讓消防員 流下男兒淚 竹北22歲救助訓練塔拆除

新竹縣消防局因無正式訓練基地，長久以來都在竹北分隊後方簡易搭設約3樓高的救助訓練塔進行相關訓練，「在上面掉下第一滴男兒淚」是不少消防員的共同回憶。高齡22歲的救助訓練塔因嚴重鏽蝕，因安全考量已拆除，消防局預計在新建的園區消防分隊打造消防救災訓練教育基地，目前正報請中央申請中，過度時期將使用各分隊現有資源進行訓練。

竹縣救助訓練塔（圖）近3層樓高。圖／竹縣消防局提供 消防局教育訓練科長林源淵指出，2001年竹東分隊用鷹架簡易搭造起第一座救助訓練塔，後因停車、場地問題，2011年遷移至竹北分隊，主要項目為繩索上登、下降、橫渡，模擬高處、低處繩索架設等。

救助訓練塔約近3層樓高，消防員僅能靠一條繩索，橫渡跨距約25公尺，雖下方有護網等保護措施，但仍要克服內心恐懼，因此不少消防員在此流下男兒淚，幸好最終在教官鼓勵下都能勇敢突破、克服心魔。

火災搶救、救助隊教官黃健原說，救助訓練塔由已故總教官吳學昇帶領教官團規畫搭建，近22年來為消防局培訓出共計12期、約500位救助隊員，參與複訓人次更超過6000人次，因日曬雨淋，大部分鐵件均嚴重生鏽不堪使用，因安全考量忍痛於今年8月拆除。

新式的訓練塔經費接近3500萬元，加上目前各分隊都沒有適合的用地，消防局長陳中振表示，竹科目前無消防分隊，規畫將由竹縣消防局進駐，竹科管理局無償提供土地興建消防廳舍，評估後很適合在此打造成教育訓練基地，新的訓練塔也會在此規畫建置。園區分隊（暫名）興建計畫都已報請中央爭取中，未來將朝「消防救災訓練教育基地」目標努力。

訓練塔拆除過渡時期，各分隊將用現有資源訓練，繩索上登、下降部分直接在找適當點架設訓練。