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科技執法奏效 桃高鐵站前違停 減逾半
目前桃園高鐵站前接送區最容易違規停車，市警局執行違規停車偵測科技執法近兩個半月，違規停車每天平均大幅下降53%，但每天仍有42輛車被開單，交通大隊呼籲，可善用旁邊停車場免費半小時停車，否則接送區違停逾3分鐘將自動拍照開罰。
以往桃園高鐵站1號、8號門前的臨時接送區，市警局交大派員執行違規停車，遇到民眾屢以「我只停3分鐘」「我接送的人正在出站」各種理由，請員警通融，造成交通混亂，交大為維護秩序，6月15日起執行違停偵測科技執法。
交大統計分析，6月1日至14日勸導期一天平均違規停車開單152件，自6月15日科技執法第一周違規停車開單平均90件，因臨停逾3分鐘即拍照開罰900元，之後民眾違規逐步降低，至今剩下平均一天違規停車42件，較勸導期違規停車下降72%，比較執法第一周違規停車下降53%，不過一天累計開罰仍達3萬7800元。
交大大隊長林鼎泰表示，桃開罰不是主要目的，為促使民眾接送親友遵守交通規則，臨停等待3分鐘以內不罰，若民眾需要較長停車時間，可多利用1、8號門旁停車場提供的30分鐘免費停車，避免荷包失血。
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