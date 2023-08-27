注意！桃園大規模水燈排遶境 碰下班尖峰交管路線曝光

桃園大廟景福宮今年主辦「中元文化祭」，從今起連2天超渡法會、29日晚會遶境放水燈及30日中元普渡，其中已有百年歷史的「慶讚中元水燈排遶境」活動，最高潮將在行經景福宮時「豎燈篙」向神明致意。由於29日晚間6點開始的遶境活動，行經桃園市區主要道路，為維護交通秩序，桃園警分局將派遣警力實施彈性交通管制，桃園景福宮也自行協調義警25名協助維持遶境隊伍秩序，確保活動順利進行。

有百年歷史的「慶讚中元水燈排遶境」活動，集結十五街庄及9大姓氏宗親的水燈排車遶境，是桃園區一大盛事，尤其水燈排車行經大廟前，會將水燈排高高豎起，向廟內神明行禮致意，共同為市民祈願祝福，近30公尺高的水燈排，夜間豎起相當壯觀。相關遶境車輛預計29日晚間6點在桃園區日光路集結後出發，晚間9點30分在成功橋南崁溪畔放水燈。

桃園警分局交通組長林健祥指出，這次約有10多部水燈排車及工作人員車輛參與遶境，預計將吸引大批信徒及民眾參與，路線涵蓋桃園區主要市區道路，並規劃在中華路統領百貨、景福宮前、成功橋等地點立水燈排，適逢下班時段，桃園警分局將規劃警力進行交通管制疏導，必要時也會在重要路段指揮駕駛人改道行駛，避免交通動線打結。

遶境路線如下：水燈排車在29日晚間6點，於桃園區民光東路與日光路口附近集結後出發→左轉民生路→右轉三民路→左轉中山路→右轉南華街（18：30至19：10）→左轉中華路→左轉中正路（19：20至20：30）→左轉中山路→右轉民族路→右轉三民路→右轉民生路→左轉中山東路→右轉三民路→左轉成功路→抵達成功陸橋（21：30至23：00）。