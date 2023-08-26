263大溪-恩主公醫院路線具潛力 延長試辦3個月

桃園大溪至新北土城捷運頂埔站「9103」客運線，有逾40年歷史路線不敵虧損停駛，為持續服務大溪民眾，今年6月桃園市交通局規畫市區公車「263」大溪-恩主公醫院路線取代上路，經試辦3個月雖未達每班次25人標準，不過極具潛力，將再延長試辦至12月5日，視狀況決定存廢。

9103客運線是大溪往台北最老牌、曾是唯一的長途客途客運，該路線自2001年起由桃園、新北客運聯營至今，曾經最高1天達24班車，受其他運輸工具路線影響，逐年減班業者聯營不敵虧損，今年2月減班6月停駛。

263公車路線從大溪總站出發，行經大溪市區後進入新北三峽，最後抵達恩主公醫院後繞經三峽老街，再循原路返回大溪總站，是許多大溪人看病或往返新北的重要交通工具之一。

不過為持續服務大溪民眾，交通局推出桃園客運263公車路線，由大溪至新北三峽恩主公醫院路線，一次行駛約45分鐘，每天往返10班次，今年6月試辦3個月，將於9月5日期滿。

交通局公共運輸科長黃心韻表示，試辦期間6月平均每班次有15.03人次、7月每班次也有17.03人次搭乘，雖運轉量未達轉正式水準，每班25人次，不過仍極具潛力，因此將再延長試辦至今年12月5日。

市議員陳治文指出，雖然平均每班次搭乘率尚未達標，但本路線兼具有通學、通勤、觀光與就診多元功能其重要性不可言喻。

陳治文說，市府及相關單位應多加強宣導並評估大溪-恩主公延長至頂埔（永寧捷運站）的可行性，並鼓勵民眾多多搭乘公共運輸來代步，相信能夠提升搭乘率支持本路線升等為正式路線否則淪為停駛的冗境，帶給民眾更多的不便與困擾。