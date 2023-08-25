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原住民保留地禁伐補償金花多了 桃園原民局：將追討溢領金

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園原民局辦理原住民保留地禁伐補償計畫，不過審計處發現部分補償地號撥付面積大於地籍面積，原民局將追討並對有疑義地方重新現勘。圖／桃園原民局提供
桃園原民局辦理原住民保留地禁伐補償計畫，不過審計處發現部分補償地號撥付面積大於地籍面積，原民局將追討並對有疑義地方重新現勘。圖／桃園原民局提供

為保障原住民權益及實踐土地正義，持續辦理原住民保留地禁伐補償計畫，不過部分補償地號撥付面積大於地籍面積，或現況為果園、倉儲、服務業、遊樂場所仍予核撥禁伐補償金，審計處要求應提升審查效率及正確性。桃園市原住民族行政局回應，申請人辦理異動分割及拍賣、贈與等，未主動告知已函請申請人依規定辦理繳回溢領補償金。

原民局持續辦理2021及2022年原住民保留地禁伐補償計畫及全民造林（含獎勵輔導造林）撥付共計2億13萬餘元。審計處發現，部分撥付禁伐補償面積超逾土地登記面積者，計有66筆；禁伐申請人與土地所有權人不符者，計356筆，應查明差異原因及有無溢發補償金或獎勵金。

原民局表示，經查主因為土地重測、分割及拍賣、贈與等；不過申請人辦理異動分割及拍賣、贈與等，未主動告知受理機關，無法即時勾稽所致，總計發函通知繳回共26筆2萬79689元，已函請申請人依規定於11月底前繳回溢領補償金。

且2021及2022年核定補助桃園市原住民保留地禁伐補6345筆經費9851萬餘元及6577筆1億92萬餘元，經運用2021年9月國土利用現況調查結果，發現補償地號現況為果園、倉儲、服務業、遊樂場所、純住宅及崩塌地、或有河流、道路等，仍核撥禁伐補償金。

雖建立禁伐補償巡查報表管理系統，但系統未介接地政機關地籍資料，無法自動勾核異常及錯誤資料，衍生溢發追繳補償金情事，也應該改善。

原民局指出，原住民保留地禁伐補償條例第4條第1項規定，經透過現場勘查後符合一定要件，始核准發放禁伐補償金。不過審計處比對內政部國土測繪中心2021年9月國土利用現況調查資料查核禁伐補償金，發現相關面積有落差。

原民局解釋，是因為比對的資料與他們實際現況不同，有些過去是果園，但他們現勘發現已荒廢，才會發放補償金。不過對於審計處認為猶疑義部分皆會再去現場重新調查，若有多給予的也會要求繳回。

原民局說，今年度勘查檢測作業，再次就前述地號辦理現勘逐一釐清，並配合原住民族委員會規畫建置「原住民保留地禁伐補償圖台系統」，未來系統建置應介接地政機關地籍資料辦理審查及核對，並於全國系統平台介接或套繪空拍現況圖層等資訊科技方法，建立勘查及監督控管機制，以提升審查效率及正確性。

補償金 原住民

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