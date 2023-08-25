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桃園學生專車路線整併出爐 萬美玲：優先維護學生權益

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
立法委員萬美玲、王明鉅副市長和客運業者協調學生專車路線，大家在會議上都有降低整併路線的共識。圖／立法委員萬美玲服務處提供
立法委員萬美玲、王明鉅副市長和客運業者協調學生專車路線，大家在會議上都有降低整併路線的共識。圖／立法委員萬美玲服務處提供

下周高中以下學校開學，學校專車能否正常行駛？立法委員萬美玲今天上午表示，她昨天邀請副市長王明鉅和市府交通、教育局長、桃園客運總經理協商，決議按目前各高中職回報需求與桃客能配合的運量，上學期107條專車路線雖然有7條停駛，但是可以加入11條整併路線，或改搭原有公車路線，桃客在尖峰時段會加派車輛紓解上班、上學乘客的需求。

協調會上，萬美玲、王明鉅都要求客運業者不能大幅合併學生專車路線。萬美玲也另外強烈要求桃北北基1200月票當中的9023、9005兩條桃園行駛國道往返台北的公車班次，尖峰時段也要增加，上班族已經多次反映就等上不了這，等高中、大學先後開學，等車的人必然再增加，總不能每次都要等半小時、40分鐘以上，客運業者和市政府可能沒注意，下班時段從雙北下班要回桃園的通勤上班族，往往等車的時間要比上班等車的時間長一半甚至一倍。

桃園客運在會議上除了說明雖然還是很缺司機，但是9023等行駛國道的客運尖峰時段已經派加班車，包括有從中間車站發車的加班車，讓後面幾個站的乘客可以有位置上車。桃客同意9月1日起，9023、9005早上上班時間再各增加一個班次。

萬美玲說，雖然桃園市政府和客運業者已經為司機調加薪，每個月增加上萬元，但是客運司機嚴重不足的問題短時間還沒緩解，上學期桃園客運就考量要停駛學生專車，她反映學校、家長、學生心聲強烈反映停駛，對召集各校校長主任一起開會協商，桃客也考量衝擊和後果而作罷。如今今開學在即，又傳出客運業再度評估停駛學生專車，影響1萬4000多名的學生權益，於是立即召開協調會，並作成上述決議。

昨天會議最後達成決議，桃客負責的107條學生專車路線，下周新學期整併可替代方案11條、停駛7條，加上觀音高中4條申請國教署專案已獲准補助，另外委託遊覽車業者行駛，其他85條路線完全不變。開學後兩周再次開會滾動檢討各校學生專車營運狀況。萬美玲強調客運營運的問題要由業者和政府共同解決，而學生及家長的權益，絕對要維護。

桃園 萬美玲 王明鉅

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