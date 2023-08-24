桃園本土登革熱再+1 楊梅男PCR陰性「這原因」仍列確診

桃園市衛生局今晚證實再增1名本土登革熱高風險病例，該個案為約40歲本國籍男性，8月6至7日有台南市旅遊史，8月18日就醫快篩陽性，22日PCR結果出爐雖為陽性，但因體內驗出IgM抗體，仍列為確診案例。截至今晚，桃園共累積2名本土及14名境外案例。

今天有市民在臉書貼出大批市府人員清消的畫面，表示社區出現登革熱案例，引發外界關注。

市府今晚證實桃園再增1名本土案例。衛生局表示該案家住桃園楊梅，8月6至7日曾至台南旅遊，返回桃園後，13日出現非典型的胸悶症狀。

該男因本身有慢性疾病，起初不以為意，後來發現情況未好轉，18日才就醫，當天快篩結果為陽性，後續採集血清檢體，送疾病管制署研判，22日檢驗報告出爐，雖體內未驗出病毒，卻驗出IgM抗體，保守起見仍列為本土確診案例。