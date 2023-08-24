竹市中元普度推環保祭祀 「以功代金」做公益可抽好禮

農曆7月將迎來一年一度的中元普度，新竹市環保局昨天舉行慶讚中元普度祈安淨爐儀式，並於今天宣布推出「以功代金」捐款抽好禮的環保祭祀活動；即日起至9月30日透過4大超商電子事務機平台，選擇「以功代金」點選「新竹市」，民眾可將欲購買紙錢費用轉而幫助竹市8處公益團體，還能參與抽獎活動，最大獎是平板電腦。

竹市府環保局指出，中元是重要民俗節日，許多民眾普度完畢後，習慣以焚燒紙錢、香枝的方式替孤魂超渡，也有祈福祖先、保佑家庭的意義，但焚燒過程產生的空氣汙染物，包括二氧化碳、細懸浮微粒PM2.5、硫氧化物、氮氧化物、一氧化碳以及多環芳香烴等，均會影響人體健康及空氣品質。

為在祭祀與環保之間找到「環境友善祭祀」平衡點，環保局提醒民眾祭祀時，可由徒手代替香枝、以功代金或紙錢集中燒，達到減少碳排放，保護健康安心的生活環境。

同時也推出活動鼓勵民眾加入環保祭祀行列，民眾即日起至9月底可透過7-11、OK、全家、萊爾富4大超商電子事務機平台，選擇「以功代金」點選「新竹市」，將欲購買紙錢費用轉而幫助竹市8處公益團體，憑500元以上捐款收據，可參加抽獎活動。

環保局指出，完成捐款的民眾可上新竹市環境保護局臉書專頁，公開分享「以功代金」活動貼文，並於貼文下方按讚、留言，同時附上捐款證明及標記1位好友，即可獲抽獎機會，禮物有平板電腦、節能微波爐、節能電風扇、隨行杯冰沙果汁機、大賣場1000元禮券等，將於10月3日公開抽獎。

環保局指出，合作的8處公益團體，包括愛恆啟能中心、心路社會福利基金會、聲暉協會、創世社會福利基金會、智障福利協進會、自閉症協進會、家扶中心、杜華神父社會福利基金會，邀請民眾共同響應環境友善祭祀措施，為新的一年增添功德。