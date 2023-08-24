快訊

對比高虹安火速起訴 律師曝12億棒球場無法偵結原因

台灣Burberry員工私下IG公審VIP！男星未消費遭嗆：是不是有錢人？

午後雷陣雨範圍擴大！15縣市大雨至晚上 注意雷擊強風

竹市中元普度推環保祭祀 「以功代金」做公益可抽好禮

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市環保局昨天舉行慶讚中元普度祈安淨爐儀式，並於今天宣布推出「以功代金」捐款抽好禮的環保祭祀活動。圖／竹市府提供
新竹市環保局昨天舉行慶讚中元普度祈安淨爐儀式，並於今天宣布推出「以功代金」捐款抽好禮的環保祭祀活動。圖／竹市府提供

農曆7月將迎來一年一度的中元普度新竹市環保局昨天舉行慶讚中元普度祈安淨爐儀式，並於今天宣布推出「以功代金」捐款抽好禮的環保祭祀活動；即日起至9月30日透過4大超商電子事務機平台，選擇「以功代金」點選「新竹市」，民眾可將欲購買紙錢費用轉而幫助竹市8處公益團體，還能參與抽獎活動，最大獎是平板電腦。

竹市府環保局指出，中元是重要民俗節日，許多民眾普度完畢後，習慣以焚燒紙錢、香枝的方式替孤魂超渡，也有祈福祖先、保佑家庭的意義，但焚燒過程產生的空氣汙染物，包括二氧化碳、細懸浮微粒PM2.5、硫氧化物、氮氧化物、一氧化碳以及多環芳香烴等，均會影響人體健康及空氣品質

為在祭祀與環保之間找到「環境友善祭祀」平衡點，環保局提醒民眾祭祀時，可由徒手代替香枝、以功代金或紙錢集中燒，達到減少碳排放，保護健康安心的生活環境。

同時也推出活動鼓勵民眾加入環保祭祀行列，民眾即日起至9月底可透過7-11、OK、全家、萊爾富4大超商電子事務機平台，選擇「以功代金」點選「新竹市」，將欲購買紙錢費用轉而幫助竹市8處公益團體，憑500元以上捐款收據，可參加抽獎活動。

環保局指出，完成捐款的民眾可上新竹市環境保護局臉書專頁，公開分享「以功代金」活動貼文，並於貼文下方按讚、留言，同時附上捐款證明及標記1位好友，即可獲抽獎機會，禮物有平板電腦、節能微波爐、節能電風扇、隨行杯冰沙果汁機、大賣場1000元禮券等，將於10月3日公開抽獎。

環保局指出，合作的8處公益團體，包括愛恆啟能中心、心路社會福利基金會、聲暉協會、創世社會福利基金會、智障福利協進會、自閉症協進會、家扶中心、杜華神父社會福利基金會，邀請民眾共同響應環境友善祭祀措施，為新的一年增添功德。

此外，環保局說今年也持續推動2項「e化24小時線上預約服務」https://forms.gle/NL8ExihpDQtfpjW77，包括「紙錢集中燒」及「免費借用紙錢集中桶及環保鞭炮機」。紙錢集中燒適用對象為社區大樓、寺廟及機關團體等，免費借用紙錢集中桶及環保鞭炮機適用對象為寺廟，可洽03-5368920分機2022。

新竹市環保局昨天舉行慶讚中元普度祈安淨爐儀式，並於今天宣布推出「以功代金」捐款抽好禮的環保祭祀活動。圖／竹市府提供
新竹市環保局昨天舉行慶讚中元普度祈安淨爐儀式，並於今天宣布推出「以功代金」捐款抽好禮的環保祭祀活動。圖／竹市府提供

新竹 捐款 普度 碳排放 空氣品質 細懸浮微粒

延伸閱讀

全市掛牌1449輛電動車　新竹市僅27支公共充電樁太少、拚年底前新設52支

雲豹能源旗下太陽能場違法埋爐碴？南市環保局：已嚴辦

行車記錄器檢舉轎車疑路口闖紅燈 竹市警這原因不舉發

帶動客庄發展 竹市香山這處自行車道獲客委會補助改造

相關新聞

竹市中元普度推環保祭祀 「以功代金」做公益可抽好禮

農曆7月將迎來一年一度的中元普度，新竹市環保局昨天舉行慶讚中元普度祈安淨爐儀式，並於今天宣布推出「以功代金」捐款抽好禮的...

球季將開打又遇世客博一位難求 桃園文智停車場將開放

2023世界客家博覽會本月8日已登場，吸引不少民眾前往，不過周邊交通及停車問題不斷被民眾詬病，有球迷抱怨於活動旁的樂天桃...

桃園登革熱境外移入升溫 立委籲加強移工防疫醫療

桃園登革熱升溫，目前本土病例1例及境外移入13例，民眾黨立委賴香伶前往龍潭區會勘渴望里移工一站式服務中心，關心移工登革熱...

拚2030年減碳50% 桃市府宣布帶頭禁塑「2措施」

氣候變遷因應法明訂台灣應於2050年前達成淨零排放目標，桃園市政府日前宣布2030年時達成減碳50%，市府環保局今天也表...

走訪「魯冰花」拍攝地感受湖光之美 首波活動將登場

交通部觀光局與苗栗縣政府為明德水庫打造全新品牌形象「水漾明湖」，首波活動「魯冰花湖光電影院」將於8月26、27日下午3點...

台鐵地下化平鎮段 確定過台66

桃園鐵路地下化規畫平鎮南端引道出土路段日前引發地方爭議，交通部提出的方案讓地方擔憂會造成鄰近中豐、延平路更塞，要求台鐵地...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦