桃園登革熱境外移入升溫 立委籲加強移工防疫醫療

桃園登革熱升溫，目前本土病例1例及境外移入13例，民眾黨立委賴香伶前往龍潭區會勘渴望里移工一站式服務中心，關心移工登革熱防疫與龍潭銅鑼圈醫療資源問題，賴香伶今天上午表示，桃園近期登革熱境外移入案件數增加，渴望里出現境外移工感染案例，為減少移工感染登革熱風險，要求勞發署和疾管署加強改善移工一站式中心防疫措施，希望一個月內提出報告改善。

賴香伶由勞發署、疾管署人員及龍潭渴望里長洪揚才陪同，至渴望里移工一站式服務中心會勘，該一站式服務中心為今年1月1日啟用，提供來台從事家庭看護、家庭幫傭工作的移工及5年內未曾參加一站式的移工，接受3天2夜住宿安排及講習課程，協助來台移工瞭解保障自身權益、諮詢申訴管道等資訊，地方傳出出現境外移工感染案例，洪揚才爭取加強滯洪池及環境消毒，防治登革熱。

賴香伶認為，因應登革熱境外移入案件增加，必須提高移工從自我防治意識到認識傳染病，移工一站式服務中心必須改善防疫措施，降低移工感染風險。洪揚才建議，該中心提供駐診醫療服務，更有效照顧移工健康。

勞發署官員表示，該中心每批受訓移工約500人，健康檢測到一站式入國講習，移工入境發燒症狀，將由雇主或仲介接回安置，不會影響移工工作權；衛福部疾管署官員亦回應，會加強相關宣導，協助染疫的移工就醫。

針對龍潭銅鑼圈地區醫療資源匱乏問題，洪揚才分享，10多年前當地曾有書田診所進駐，但該診所撤離後，銅鑼圈地區醫療資源欠缺，如今銅鑼圈周邊上萬居民只有一間牙醫診所，一間家醫科診所也沒有，他希望有駐點家醫科、調整區域醫療配置，增加鄉親就醫便利。

賴香伶表示，為確保登革熱防治措施有效執行、降低一站式中心受訓移工感染風險，配合當地里長加強地區環境衛生工作，消毒清潔滯洪池孳生源，就銅鑼圈地區醫療資源不足，也請勞發署與衛服部研議設立駐點型醫療單位可行性，提升居民就醫便利，一個月內提出報告，改善當地社區環境和醫療資源。