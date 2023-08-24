快訊

午後對流旺 從北到南13縣市大雨特報

反制日本核汙水排海 大陸宣布全面暫停日本水產品進口

「為什麼推我？」賴品妤病友身分出席衛教記者會 媒體狂追推擠

桃園登革熱境外移入升溫 立委籲加強移工防疫醫療

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
民眾黨立委賴香伶（左三）會勘龍潭里移工一站式服務中心，要求移工做好登革熱防疫與改善龍潭銅鑼圈醫療資源。圖／賴香伶提供
民眾黨立委賴香伶（左三）會勘龍潭里移工一站式服務中心，要求移工做好登革熱防疫與改善龍潭銅鑼圈醫療資源。圖／賴香伶提供

桃園登革熱升溫，目前本土病例1例及境外移入13例，民眾黨立委賴香伶前往龍潭區會勘渴望里移工一站式服務中心，關心移工登革熱防疫與龍潭銅鑼圈醫療資源問題，賴香伶今天上午表示，桃園近期登革熱境外移入案件數增加，渴望里出現境外移工感染案例，為減少移工感染登革熱風險，要求勞發署和疾管署加強改善移工一站式中心防疫措施，希望一個月內提出報告改善。

賴香伶由勞發署、疾管署人員及龍潭渴望里長洪揚才陪同，至渴望里移工一站式服務中心會勘，該一站式服務中心為今年1月1日啟用，提供來台從事家庭看護、家庭幫傭工作的移工及5年內未曾參加一站式的移工，接受3天2夜住宿安排及講習課程，協助來台移工瞭解保障自身權益、諮詢申訴管道等資訊，地方傳出出現境外移工感染案例，洪揚才爭取加強滯洪池及環境消毒，防治登革熱。

賴香伶認為，因應登革熱境外移入案件增加，必須提高移工從自我防治意識到認識傳染病，移工一站式服務中心必須改善防疫措施，降低移工感染風險。洪揚才建議，該中心提供駐診醫療服務，更有效照顧移工健康。

勞發署官員表示，該中心每批受訓移工約500人，健康檢測到一站式入國講習，移工入境發燒症狀，將由雇主或仲介接回安置，不會影響移工工作權；衛福部疾管署官員亦回應，會加強相關宣導，協助染疫的移工就醫。

針對龍潭銅鑼圈地區醫療資源匱乏問題，洪揚才分享，10多年前當地曾有書田診所進駐，但該診所撤離後，銅鑼圈地區醫療資源欠缺，如今銅鑼圈周邊上萬居民只有一間牙醫診所，一間家醫科診所也沒有，他希望有駐點家醫科、調整區域醫療配置，增加鄉親就醫便利。

賴香伶表示，為確保登革熱防治措施有效執行、降低一站式中心受訓移工感染風險，配合當地里長加強地區環境衛生工作，消毒清潔滯洪池孳生源，就銅鑼圈地區醫療資源不足，也請勞發署與衛服部研議設立駐點型醫療單位可行性，提升居民就醫便利，一個月內提出報告，改善當地社區環境和醫療資源。

移工 登革熱 賴香伶

延伸閱讀

高虹安被起訴衝擊柯文哲選情？ 民眾黨團：不需揣測

竹女擬改隸陽明交大附中 校友北上告御狀反對私定終身

賴香伶：民眾黨沒有物化女性意思 大家別著墨不實指控

逾千名台灣旅客滯留沖繩 3國籍航空最快明放大機型、增班載運

相關新聞

台鐵地下化平鎮段 確定過台66

桃園鐵路地下化規畫平鎮南端引道出土路段日前引發地方爭議，交通部提出的方案讓地方擔憂會造成鄰近中豐、延平路更塞，要求台鐵地...

桃園登革熱境外移入升溫 立委籲加強移工防疫醫療

桃園登革熱升溫，目前本土病例1例及境外移入13例，民眾黨立委賴香伶前往龍潭區會勘渴望里移工一站式服務中心，關心移工登革熱...

拚2030年減碳50% 桃市府宣布帶頭禁塑「2措施」

氣候變遷因應法明訂台灣應於2050年前達成淨零排放目標，桃園市政府日前宣布2030年時達成減碳50%，市府環保局今天也表...

走訪「魯冰花」拍攝地感受湖光之美 首波活動將登場

交通部觀光局與苗栗縣政府為明德水庫打造全新品牌形象「水漾明湖」，首波活動「魯冰花湖光電影院」將於8月26、27日下午3點...

桃抓改裝車噪音 查獲將罰3000

「山道猴子」短片掀改裝車話題，凸顯噪音擾民，桃園市環保局繼6月實施靜桃專案後，擬加重打擊力道，將全市全時段畫為噪音管制區...

每趟15元 關埔安心通學專車 30日上路

新竹市關埔地區部分學生就學面臨光武國中總量管制無法就近入學，市長高虹安選前喊出安心通學專車政見，市府昨天宣布「關埔地區安...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦