帶動客庄發展 竹市香山這處自行車道獲客委會補助改造

新竹市17公里海岸線自行車道頗負盛名，新竹市政府獲客委會「客庄創生環境營造計畫」經費挹注，共投入5千萬元辦理香山鹽港溪流域自行車道及環境改善工程，該工程昨天決標，未來工期12個月，目標升級自行車道環境，帶動香山區客庄經濟與發展。

新竹市客庄主要分布在香山區內湖、中隘、南隘、茄苳一帶，市府文化局指出，該處有豐富的田園地景、墾隘文化，與茶花、玉蘭花、荔枝產業等現代農業觀光資源，極適合發展客家文化小旅行遊程，自行車道改造也將串聯地景及路線，提供優質遊程。

香山鹽港溪流域自行車道及環境改善工程總長度約10.4公里，預計串聯原有自行車道系統，自行車遊程將向東延伸至香山區中南隘客庄，串聯山與海，讓民眾從海岸一路深入客庄，緣溪穿越稻田、果園和青翠的丘陵，欣賞里山田野風光，體驗客庄風情。

市府文化局進一步說明，此自行車道路線預計自南港賞鳥區及白雲橋銜接17公里海岸線自行車道，沿鹽港溪及八股排水兩岸防汛道路畫設，沿線規畫國道三號下自行車運動公園、烏版崁岩多功能公園，並結合現有宮廟、涼亭等休憩點供民眾休息使用。

市長高虹安表示，隨著經濟及生活水準的提升，民眾對運動休閒需求日益增高，市府團隊持續優化17公里海岸線自行車道，打造竹市重要觀光軸線。香山鹽港溪流域自行車道未來完工後，可望提供多重客庄旅遊體驗，屆時歡迎前來領略客庄文化的魅力。