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苗栗縣3000元敬老禮金明年發放 10萬老人受惠

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府就不斷接到民眾詢問敬老禮金何時發放，縣府規畫明年起發放。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府就不斷接到民眾詢問敬老禮金何時發放，縣府規畫明年起發放。記者范榮達／攝影

苗栗縣3000元敬老禮金明年才會開領，但自治條例於今年6月縣議會三讀通過後，就不斷有民眾詢問，擔心沒有領到錢，縣府預估約10萬人受惠，鄉鎮市公所於今年9月中旬後通知。

縣府社會處近來湧入大量詢問敬老禮金的電話，承辦人員詢問發現網路及LINE，流傳有關重陽敬老金懶人包，彙整縣市政府敬老金發放時間、金額及方式，苗栗縣部分，時間「尚未公布」，民眾擔心權益受損。

社會處指出，敬老禮金是縣長鍾東錦競選政見，與願景重大計畫列管案件，縣府規畫明年起聯合18鄉鎮市公所名義核發，縣議會6月三讀審查通過自治條例，7月5日公布實施。

敬老禮金將明年起發放，每人每節核發1000元，分別於春節、端午節及重陽節前，以匯款撥付帳戶，相關系統正建置中，預計今年9月中旬後，公所會以郵寄或親送通知單，通知符合資格縣民，發放對象為當年1月1日前，年滿65歲以上或年滿55歲以上原住民，且設籍苗栗滿1年以上長者，全縣約10萬人，1年需3億元左右。

縣府強調，敬老禮金不會發送簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網路銀行操作轉帳或設定，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，避免個資被竊或遭詐騙，如有疑義請先洽詢戶籍所在地公所。

苗栗縣 鍾東錦 敬老津貼

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