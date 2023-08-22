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告別水井泥巴水 竹縣獲4千多萬補助213戶將迎來自來水
新竹縣政府獲中央核定補助4742萬餘元經費執行「無自來水地區供水改善計畫」將針對芎林鄉、關西鎮等9處無自來水地區，施作自來水延管工程，後續由自來水公司發包執行，共計有213用戶受益，其中芎林鄉石潭村6鄰下竹林別莊70戶居民，長久以來因自來水管線建置不易等問題，只能使用水井取用地下水，如今爭取4年終於有好結果。
新竹縣議員鄭昱芸指出，芎林鄉石潭村6鄰下竹林別莊70戶居民，即使住在芎林淨水場隔壁，但長久以來因地勢較高、自來水管線建置不易等問題，只能使用水井取用地下水，每逢大雨水井沖入汙泥，居民就只能使用黃濁的泥水，十幾年來已造成不便，居民都只能自行購買礦泉水，她2019年開始會同縣府向中央爭取，終於今年8月水利署同意核撥1021萬經費銜接自來水管。
石潭村長邱創桂表示，下竹林別莊因地勢較高無自來水，社區居民長久以來都使用地下水，10多年前水質、水量開始不穩，加裝濾水設備也無法改善，生活用水需仰賴買水或載運山泉水，非常不便，居民聽說自來水管將延管至社區，感到很開心。
新竹縣產業發展處統計，截至2022年底，新竹縣自來水普及率為90.8%，較2021年的89.81%，增加0.99%，新增自來水用戶6133戶。經縣府和民意代表爭取，水利署日前陸續核定補助4742萬餘元工程費用執行「無自來水地區供水改善計畫」。
產發處表示，未來將針對關西鎮北山里、關西鎮南山里、竹北市聯興里、竹北市溪洲里、湖口鄉中勢村、湖口鄉和興村、竹東鎮東峰路與上館里、芎林鄉石潭村下竹林別莊、峨眉鄉富興村等9處無自來水地區，施作自來水延管工程，共有213戶受益。至於其餘無自來水地區，縣府仍會向中央爭取經費補助，盡快接續完成延管，讓鄉親都能有自來水可使用。
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