新竹大車站進程緩慢 竹市府首召開專家座談會…民代正反意見不一

受市民關注且對新竹發展影響重大的新竹大車站計畫進程緩慢，新竹市府今召開專家座談會，邀請交通運輸、都市計畫學者及新竹地區民代與會。市府強調沒有預設立場，希望藉專家建議取得最大共識，不過立委邱顯智質疑計畫案預算高達百億元，卻如此草率、不透明，要求市府將細部內容及審查意見公開上網。

邱顯智指出，新竹大車站計畫是否真的符合市民與城市發展的需求，令人懷疑，抨擊計畫效益評估嚴重缺乏基礎調查資料。他表示，若車站的開發反而造成舊城區更加沒落，顯然是本末倒置，最重要的目標就是要達成平衡區域發展、強化大眾運輸整體發展。

民眾黨籍市議員李國璋和宋品瑩也對計畫持反對態度，認為大車站跨站平台量體太大，且跨站平台僅提供人行通道，無法讓車輛穿越，造成前後站難以縫合，車站中的大量商業空間更可能加速站前商圈衰退及後站發展停滯。

不過民進黨新竹市議會黨團總召陳建名表示，大車站計畫與新竹輕軌計畫必須同時討論，要透過跨站平台整合交通、縫合都市，大車站更不是作為商場，而是要創造公園綠地、釋放公共空間，強化台鐵營運效能。

陳建名反駁邱顯智說法，認為邱顯智不僅沒有為地方爭取預算，現在又想要讓大車站計畫胎死腹中。陳建名同時點名高虹安市府，應該明確表態是否要推動新竹輕軌以及大車站計畫，因為新竹車站作為古蹟，若未來要串連輕軌，勢必須要新建站體。

新竹大車站計畫是前市長林智堅任內力推建設計畫，不過高虹安入主市府後，計畫進程仍緩慢。市府秘書長張治祥表示，大車站計畫不只是新竹市、更是攸關大新竹地區未來數十年甚至百年發展的重大建設，市府持完全公開透明、沒有預設立場的態度，聽取專家學者、民代意見，作為後續辦理方向參考。