竹北又現天坑 縣政七街局部封路公所估至少10天

竹北市縣政七街道路塌陷出現坑洞，建商現場公告今天起局部封路至25日。竹北市長鄭朝方說，建商須進行透地雷達檢測，確認無虞後才可解封。竹北市公所預計，封路至少10天。

鄭朝方今天在臉書（Facebook）發文指出，竹北市光明六路、縣政七街交叉路口今天發生道路塌陷意外，造成自來水管線破裂及瓦斯管線破裂外洩，竹北市公所秉持安全至上原則，進行路權管制，提醒市民非必要請勿前往。

建商在現場公告，因施工需求，縣政七街從光明六路到縣政八街68巷自今天起進行道路管制到25日共5天，建議車輛改道行駛。

鄭朝方向中央社記者表示，他要求建商要找第3方進行檢測且須出動透地雷達深層、淺層掃描交互比對，以確認建案鄰近的地基、路基沒有問題。

他指出，後續道路從嚴檢測，並報請主管機關新竹縣府確認安全無虞後，公所會評估縣政七街路權開放，而過渡時期請市民行經此路段要小心留意。

竹北市公所表示，目前預計局部封路至少10天，最終仍需依建商透地雷達數據報告出爐，再經技師公會審定無虞才會開放通行。

竹北市莊敬六街4月27日上午發生道路坍塌，出現「天坑」，造成停放路邊車格的車輛墜落。