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桃園垃圾妥善處理率 六都墊底被檢討

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園生質能中心幾已完工，但每日厭氧消化廚餘量未達標，一直拿不到使用執照。圖／桃園環保局提供
桃園生質能中心幾已完工，但每日厭氧消化廚餘量未達標，一直拿不到使用執照。圖／桃園環保局提供

桃園市去年垃圾妥善處理率92.10%六都墊底，審計處要求市府檢討改善；環保局昨強調，去年生質能中心熱處理單元仍在測試，加上暫存垃圾一併計算，導致妥善處理率偏低，今年因生質能中心已全量試燒，也開始加速去化暫存量，垃圾妥善處理率可望提升。

桃園近10年人口增幅六都第一，審計處結算報告指出，前年一般廢棄物產生量（含垃圾、資源回收、廚餘等）為127萬7926噸，去年增至133萬6424噸，平均每人每日產生量從1.542公斤增為1.608公斤；妥善處理率雖從89.11%提升為92.10%；但與新北、台北、台南、高雄100%及台中98.29%相較，仍為六都最低。

桃園去年一般垃圾暫存量16.02萬噸，雖比前年19.34萬噸減少，但仍待消化；一遇焚化爐出狀況，垃圾掩埋場持續堆置垃圾，也顯示處理問題亟待改善。

環保局昨回應，桃園一般垃圾妥善處理率無法達到100%，主因是垃圾量大於處理量，去年一般垃圾量約48萬噸，欣榮焚化廠等處理量僅約37萬噸，加上生質能中心熱處理單元剛起步，焚化爐僅試燒4萬噸，還要靠外包焚化，加上暫存量一併計算，妥善處理率無法達到100%。

環保局說，生質能中心的焚化爐每天全量能燒600噸、全年約22萬噸垃圾，若欣榮37萬噸處理量不變，未來桃園處理垃圾沒問題，今年妥善處理率也能提升，去化暫存量則仍預計需6年。

不過，欣榮2座焚化爐每天帳面可處理全量1350噸垃圾，依市府合約燒1200噸，但另有少量事業廢棄物要燒，還要面對老舊和效能低落挑戰，去年停爐檢修狀況不少，只燒34萬噸，今年10月到明年6月預計整改1座焚化爐，期間每天只剩1座可燒675噸垃圾，即使生質能中心全量試燒支援，仍有75噸要處理，同樣影響妥善率。

環保局說，欣榮整改8個月期間無法處理的垃圾量，除和外縣市合作，也將以燃料化和暫存方式處理，「目前進展還算樂觀」。

廚餘部分，環保局指出，桃園目前處理每天80噸廚餘沒問題，生質能中心未能取得使照，是因厭氧消化處理設施目前關鍵的菌種馴化未達日處理量135噸標準，不符合約規定，但不影響焚燒，業者榮鼎公司已派技術員駐廠，拚年底前菌種馴化達標，但無法提具體時間。

桃園 焚化爐 廚餘

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